原民風舞出國際視野　台東23隊征戰全國舞蹈賽大放異彩

▲台東學生全國舞蹈賽獲佳績。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

第113學年度全國學生舞蹈比賽於114年3月20日順利落幕，台東縣學生再次在全國舞台上展現卓越實力。據台東縣政府18日公布，本次共計有23支隊伍代表台東縣參賽，面對來自全國860支隊伍的競爭，台東學子交出亮眼成績單，共榮獲3項團體特優、12項優等，以及個人組6項優等、2項甲等的佳績，成果豐碩。

其中，國立台東高商再度展現強勁實力，以民俗舞《春笠》奪下高中職B團體乙組特優獎項，並榮獲本屆比賽的「最佳編舞獎」，這已是該校連續第14年在同類組別中奪得特優榮譽。作品《春笠》以卑南族文化為創作靈感，透過舞蹈形式重現傳統生活與節氣節慶，獲評審高度肯定。

同樣表現出色的還有知本國中，其作品《逐‧跡》再度蟬聯國中團體甲組民俗舞特優，這已是該校連續三年拿下同項榮譽，顯見其深厚的舞蹈基礎與教學實力。

台東縣長饒慶鈴對學生們的出色表現表示高度肯定。她指出，優異的成果來自學生長期練習與對文化內涵的理解與投入，令人動容。她強調，台東擁有多元族群與豐富原住民文化，是本地教育重要資源，盼透過舞台藝術，讓更多人看見台東的文化深度與創作能量。

台東縣政府教育處進一步指出，為提升學生藝術素養與創作能力，教育處持續透過教師專業社群、舞蹈指導資源挹注、課程整合等方式，鼓勵學校投入藝文發展。此次參賽團隊涵蓋國中至高中職階段，作品類型多以民俗舞為主，除展現舞技之外，更融合地方文化、族群歷史與傳統故事，實現藝術與教育並進的多元成果。

教育處表示，將持續推動藝文教育向下扎根，加強資源投入，鼓勵各級學校勇於參賽與創作，培養具有文化素養與創造力的青年世代，讓台東的藝術力量持續在全國舞台發光發熱，並邁向國際。

本屆比賽完整成績可至「全國學生舞蹈比賽資訊網」查詢（https://studentdance.perdc.ntnu.edu.tw/Apply/ScoreSearch#1）。