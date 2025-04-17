民眾憂空污數據偏高　台東焚化廠即時停爐調整監測設備

▲台東焚化廠即時停爐調整監測設備。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣廢棄物能資源中心（垃圾焚化廠）16日在進行例行性的自動監測設施保養與校正作業時，因儀器測試需注入標準氣體以驗證其在極高與極低濃度下的準確性，導致公開資訊中的部分監測數據出現偏高現象。雖廠方已於系統中註記「預防性保養」，仍引發部分民眾對空氣品質的疑慮。為此，台東縣環保局已要求廠方即刻停爐，待所有校正與維護程序完成後，方可重新啟爐運轉。

台東縣環保局表示，此次作業屬於例行性設備保養與校正的一環，主要針對連續自動監測系統中之MC3多成分氣體分析儀進行測試。操作過程中需引入不同濃度的標準氣體，模擬排放情境，以確保監測設備的精確度與穩定性。然而，由於此過程中的測試數值會暫時異常偏高，雖無實際污染問題，卻仍在民眾間引起擔憂。

此外，針對近日有民眾關切的「冒黑煙」情形，環保局進一步指出，該情況疑似與焚化系統中部分陶瓷濾管破裂有關，目前焚化廠已全面停爐進行詳細檢修。局方已責成代操作廠商進行設備更換與改善，並強調將持續要求廠商加強污染防制工作，確保焚化廠運作不對外界環境造成衝擊。

環保局也強調，焚化廠的正常運作與監測設備的準確性，對於空氣品質管理至關重要。未來將持續加強資訊公開透明，並在遇有任何異常狀況時，於第一時間向社會說明與溝通，消除外界疑慮，確保民眾健康與環境安全。