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天氣太熱初鹿男險中暑　台東暖警機車載他返家

▲台東初鹿警助身體不適老翁平安返家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東初鹿警助身體不適老翁平安返家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

近日台東地區天氣酷熱，一名年長男子在初鹿地區幾乎中暑之際，幸好有眼尖又熱心的員警即時發現，才得以平安返家，避免一場意外。

事件發生在台東警察分局初鹿派出所執行例行交通稽查勤務時。當日上午8點至10點間，所長王炫勝與警員鍾昕珉在初鹿農會前執勤時，注意到一位年約七旬的老翁步履蹣跚地準備騎乘機車離開。當時氣溫高漲，男子面露疲態、行動遲緩，引起了兩名員警的關注。

鍾員眼尖地認出該名男子是轄區內熟悉的居民——陳姓老先生，平日雙方互動良好，因此立即上前詢問狀況。經了解，陳老先生剛從農會繳完稅金，準備返家休息時突感身體不適，但仍想勉力騎車回家。

考量老翁當時身體狀況不穩，若獨自騎車返家恐有意外風險，王所長與鍾員立即決定伸出援手。王所長親自騎乘陳老先生的機車，鍾員則以巡邏車載送老翁，一同護送他安全返家。

返家途中，鍾員不斷關心老翁的身體狀況，並安撫其情緒。抵達住處後，員警細心地攙扶陳老先生進屋休息，同時提醒他補充水分、避免再度曝曬於高溫中。臨走前，員警特地留下派出所聯絡電話，叮囑家人如有需要可隨時聯繫。

陳老先生及其家屬對員警的即時協助與關懷表達深深感激，直呼「揪甘心」，並對警方平時在社區的積極投入留下深刻印象。

台東警察分局則藉此呼籲，年長者外出應特別留意身體狀況，最好能有親友陪同，並隨身攜帶手機，以便在突發情況下即時聯繫親屬或報警求助。如遇緊急狀況，請撥打110報案專線，警方將隨時提供協助。

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