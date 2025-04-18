排開時間響應朱立倫包圍北院　國民黨團將今日總質詢改到下周二

▲國民黨團將本日質詢延至下週二。（圖／民進黨立委吳思瑤辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

為響應國民黨主席朱立倫號召今（18日）下午包圍北院，國民黨立院黨團與民眾黨團交換議程，並提案，取消今日總質詢議程，改排到下周二（22日）再進行，引起民進黨團不滿，但最終表決以贊成59票、反對49票通過。民進黨團幹事長吳思瑤受訪時批評，昨天包圍北檢、今天衝北院，都是為了幽靈連署這樣違法事證明確的個案，甚至放下總質詢，王鴻薇寫的提案字還挺潦草，可能很急吧。

▼立法院會。（圖／記者湯興漢攝）

開會之初，立法院長韓國瑜裁示，上午會議先進行議程，下午再進行討論事項及報告事項，請卓榮泰院長及內閣團隊先行返回，下午2點30分再出席，下午見，保持微笑。隨後，國民黨立院黨團與民眾黨團交換議程，並提案，取消今日總質詢議程，改排到下周二（22日）再進行，引起民進黨團不滿，但最終表決以贊成59票、反對49票通過。

韓國瑜宣告，本日原定施政質詢順延至下周二（22日）舉行，本日議事日程確定。而表決當下並無立委拿到這個國民黨團「手寫版」的提案，直到11:07表決結束了半個小時，議事人員才發下。

吳思瑤表示，難以理解，韓國瑜跟周萬來玩弄立法院議事規則，立法院議程優先排定是要讓大家知道今天要表決哪一案，剛剛國民黨鞭說要輪換表決順序，理由是民眾黨禮讓，讓國民黨議案先表決，排定議案無法口頭禮讓，韓國瑜卻議事不公。

吳思瑤指出，破天荒交換表決順序後，國民黨要通過的議程是，暫停今天排定的總質詢個人質詢，延到下周二，因為朱立倫下午動員令，要求國民黨到北院羈押庭抗議，昨天包圍北檢、今天衝北院，都是為了幽靈連署這樣違法事證明確的個案，國民黨為此更改議程，這是什麼立法院，為了鬥臭司法放下總質詢。

吳思瑤批評，立法院民主敗壞，已經不是全民立法院，而是國民黨的立法院，民眾黨自甘淪為小弟，連表決議案權利都禮讓，傅隨組織真徹底，從未見過排定議程可以口頭交換，這裡不是黑道圍事的場，這裡是中華民國立法院，小弟要讓大哥是你家的事，但立法院議事規則不能這樣任意破壞，國民黨調整議程居然是為了包圍北院、鬥臭司法，不惜讓總質詢延後。

吳思瑤直言，一定要讓台灣社會知道：誰顧民生、誰搞社會鬥爭，這樣的立法院，韓國瑜就是民主殺手，為了包圍北院把總質詢延後，這就是今天的國民黨，這是非常粗糙提案，國民黨提出的討論事項，王鴻薇、羅智強成鬥臭司法第一線，字還挺潦草，可能很急吧。