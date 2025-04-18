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網傳「賴清德兒宣誓成美國公民」！事實查核中心喊錯：影像變造

▲▼ 。（圖／翻攝自台灣事實查核中心）

▲照片在網路上瘋傳。（圖／翻攝自台灣事實查核中心）

記者施怡妏／綜合報導

近期在社群平台上流傳一張通訊軟體對話截圖，有人看到總統賴清德的兒子在美國移民局宣誓成為美國公民。台灣事實查核中心於16日查證，確認該照片經過變造，為「影像變造」的錯誤訊息，原始照片中的男子實為歸化美籍的不丹人。

台灣事實查核中心指出，X平台上流傳一張對話截圖，聲稱賴清德的兒子在美國移民局宣誓「入籍美國」，並附上一張照片作為佐證。同時，臉書上也出現一張圖卡，指稱賴清德的兒子最近宣誓成為美國公民，圖卡上還以紅色箭頭標示一名男子，表示他是「賴清德兒子」。

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經查核中心查證，這張網傳照片實際上是截取自2024年5月17日美國賓州伊利郡（Erie）的公民入籍儀式影像，照片中的男子是來自不丹、歸化為美國公民的男子。

▲▼ 。（圖／翻攝自台灣事實查核中心）

▲該名被指涉的男子來自不丹，而非台灣。（圖／翻攝自台灣事實查核中心）

另將來自不丹、歸化為美國公民的男子與媒體報導賴清德長子、次子的臉部進行比對，發現長相五官明顯不同、臉型也不相似；另透過人臉辨識工具「Face8台灣臉霸」網站檢測，結果也顯示該名男子與賴清德兒子為不同人。

事實上，賴清德二子國籍爭議源於2024年總統大選期間。當時，賴清德與民進黨已經澄清，長子沒有任何外國國籍，也沒有任何國家的永久居留證；次子也沒有美國居留證，目前已返台工作。查核中心於15日向總統府求證，總統府表示，總統兒子沒有美國籍，也沒有去賓州宣誓。

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