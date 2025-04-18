怒嗆司法選擇性辦案　侯友宜426上凱道籲賴清德停止大罷免

▲新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／新北報導

國民黨主席朱立倫17日發出動員令，呼籲黨公職到北檢外聲援，昨晚朱立倫也宣布，26日支持者一起上凱道，向總統賴清德抗議。新北市長侯友宜今（18日）受訪時表示，司法絕對不是打壓人民的工具，停止大罷免、舉行國是會議，才能讓國家能夠穩定往前走；4月26日他也會出席，一同表達訴求。

侯友宜昨日未出席藍營號召到北檢的行動，據悉是因昔為警察身份，不希望到現場為難警察。侯友宜今日受訪時提到，司法絕對不是打壓人民的工具，它是要保護人民的，但在這段時間裡，司法檢調都是選擇性辦案，不符合比例原則，為了讓司法能夠公平、公正，他們一定要站出來共同呼籲，希望司法在辦案過程當中，絕對不能成為打壓人民、打壓政治異己的工具。

「4月26日我會去」，侯友宜說，這段期間臺灣內憂外患，在內憂外患的過程當中，如何快速地回應民意，讓台灣面對世界的變局要更團結，所以朝野更應該結束對立跟衝突，停止大罷免，舉行國是會議，讓國家能夠穩定往前走，來面對世界的變局，這才是真正要走的路。

對於台北市長蔣萬安提出倒閣，侯友宜則說，倒閣只是方式之一，還有很多方式能夠更快速地回應民意，讓朝野能夠團結地穩定下來，呼籲朝野一定要快速地停止大罷免，結束對立跟衝突，總統賴清德也應該要出面舉行國是會議，一起共同面對臺灣的變局，如何穩定下來，讓台灣穩定，然後才能夠挑戰世界現在最重要的經濟的衝擊，呼籲賴清德傾聽民意，結束大罷免，化解對立跟衝突。

