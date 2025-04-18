倒閣解散國會「決定權在賴清德手上」　黃揚明點藍營當務之急是這事

▲國民黨到北檢前抗議 。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨北市黨部17日因涉罷免案偽造文書遭搜索約談，國民黨主席朱立倫赴北檢聲援，台北市長蔣萬安也現身力挺，他更喊話立法院應推動倒閣。對此，媒體人黃揚明今（18日）指出，就算倒閣通過，解散國會的決定權在賴清德手上，如果大罷免大成功，賴清德何必搞一個玉石俱焚的解散國會，就換個免洗閣揆就好。他強調，更何況，民眾黨在這個議題裡面，只會感覺到藍營的算計，現在當務之急，應該是「在野黨領袖高峰會」，共商對策才是正辦。

蔣萬安昨晚現身力挺藍營「戰獨裁站出來」抗議活動，他表示，自己今晚來到北檢，就是要告訴台灣人，政府應該依法行政，他的個人行為都會承擔。他更喊話，當司法不再獨立、不再公正，就是大家必須要站出來的時候，與其讓執政者用不公不義毀壞台灣，立法院應推動倒閣。

對此，黃揚明指出，關於倒閣案通過可解散國會的憲法增修條文是這樣寫的「總統於立法院通過對行政院院長之不信任案後十日內，經諮詢立法院院長後，得宣告解散立法院」、「行政院院長應於十日內提出辭職，並得同時呈請總統解散立法院」。

黃揚明表示，是「得」宣告、呈請解散，不是「應」。所以，就算倒閣通過，要不要解散國會，決定權在賴清德手上。

黃揚明認為，如果大罷免大成功，賴清德何必搞一個玉石俱焚的解散國會，就換下一個免洗閣揆就好，卓榮泰去當國營事業董事長爽領高薪，皆大歡喜。

黃揚明直言，現在的問題是國民黨若無法壓制大罷免，就沒有解散國會的課題啊！更何況，民眾黨在這個議題裡面，只會感覺到藍營的算計，現在當務之急，應該是在野黨領袖高峰會，共商對策才是正辦。

▼國民黨總召傅崑萁與民眾黨總召黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）