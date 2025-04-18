力邀民眾黨支持者4/26上凱道！　朱立倫：把怒吼發向獨裁者賴清德

記者崔至雲／台北報導

國民黨主席朱立倫17日召黨公職及群眾在北檢外集結，怒嗆「賴清德下台」；朱立倫預告，在4月26日下午3時將號召民眾上凱道抗議，罷免獨裁者賴清德。朱立倫今（18日）再強調，4月26號是屬於全台灣的朋友的，希望民眾黨的朋友、所有的朋友一起上凱道來把怒吼的聲音發向那位躲在總統府裡面的獨裁者賴清德。

▲立法院國民黨黨團召開黨團大會，黨主席朱立倫親臨會場。（圖／記者湯興漢攝）



朱立倫提到，4月26號是屬於全台灣的朋友的，這是大家共同為了反惡霸，為了要戰獨裁，尤其是要護我們的民主，不能讓獨裁者來掠奪大家的民主，不能再讓獨裁者揮著它，操控司法的大刀砍向人民、砍向所有的在野黨。

朱立倫說，希望民眾黨的朋友、所有的朋友一起上凱道來把怒吼的聲音發向那位躲在總統府裡面的獨裁者賴清德。

另，對於昨晚新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕未現身北檢，外界質疑國民黨團結力道？朱立倫嗆，不用侮辱國民黨的人的智慧，也不用來見縫插針，不用想要用激將法，朱立倫心中非常清楚，對他來講今天只有台灣，只有國民黨，只有台灣大家共同的安定跟民主，他個人完全不重要，更何況昨天蔣萬安跟張善政有出席，他們非常感謝，這是一個臨時緊急的一個動員令，真正的動員令是4月26號上凱道，昨天有跟多位縣市長說，昨天晚上工務繁忙不用過來，希望4月26號大家都能夠來。



