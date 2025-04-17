謝龍介北檢開火！藍營推拒馬衝管制區　怒轟賴清德是獨裁者下台

記者黃宥寧／台北報導

國民黨立委謝龍介今（17）日率台南市多名議員赴台北地檢署抗議，帶頭怒嗆總統賴清德「當家鬧事、動用司法打壓異己」，支持群眾情緒激動推倒拒馬，衝入北檢管制區，高喊「賴清德下台！」謝批評，民進黨對共諜案、詐騙案不查不辦，卻對國民黨從台南到台北展開一連串搜索聲押行動，形同「綠色恐怖」。

謝龍介手持麥克風全程以台語發言，怒嗆「司法已經被黑手伸進來」，「國民黨被抄家滅族，從台南到新北都在整肅」。點名總統賴清德，表示若賴遲遲不出面回應，只會越來越囂張，現場民眾隨即高喊「賴清德下台！」謝也呼籲群眾聲音再大聲一點，強調「賴清德就在旁邊而已」。

▲謝龍介帶領支持者往前衝推倒拒馬進入管制區，大家高喊賴清德下台。（圖／記者黃宥寧攝）

謝龍介批評，賴清德不顧台灣民眾困境，卻將上千億、甚至兩千億美金的資源送往美國，結果人民叫他努力拚經濟，他卻推說「沒空」；謝問民眾，「你的兒子、你的孫子都不會哭嗎？除非他們能去美國找工作，不然今天大家就要勇敢站出來！」

他也質疑，當年高雄市長韓國瑜遭罷免時，連署書中有多達1300份問題及死亡聯署，最後僅被剔除，檢方也未起訴；但如今賴清德上任不到一年，卻動用府院黨全力掃蕩國民黨，不僅從台南市黨部展開搜索聲押，甚至延燒至台北市黨部與主委黃呂錦茹住處，約談相關幹部，「這就是選擇性辦案、司法淪為政治打手！」

謝龍介痛批，這場打壓是赤裸裸的政治清算，「賴清德的獨裁政權，就是要毀掉所有反對的聲音」。他強調，國民黨主席朱立倫已下達動員令，「為台灣戰獨裁、為正義站出來」，國民黨不會退縮。