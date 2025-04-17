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控賴清德當家鬧事　謝龍介帶領台南藍軍無畏司法搜索聲押

▲立委謝龍介17日帶領著國民黨團台南市議員，怒嗆總統賴清德發動大罷免，當家鬧事外，更正面迎戰當家鬧事的民進黨，國民黨絕不退縮，將全面以罷制罷。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

▲立委謝龍介17日帶領著國民黨團台南市議員，怒嗆總統賴清德發動大罷免，當家鬧事外，更正面迎戰當家鬧事的民進黨，國民黨絕不退縮，將全面以罷制罷。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

立委謝龍介不滿全世界都在和美國高關稅進行經濟戰，總統賴清德卻發動大罷免，當家鬧事，17日帶領著國民黨團台南市議員，控訴賴清德不辦民進黨府院黨共諜案，不辦詐騙等重大刑案，卻讓偵查主體的檢調，淪為打擊異黨的打手。

▲立委謝龍介17日帶領著國民黨團台南市議員，怒嗆總統賴清德發動大罷免，當家鬧事外，更正面迎戰當家鬧事的民進黨，國民黨絕不退縮，將全面以罷制罷。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

立委謝龍介等人指出，為了死亡連署，從台南到台北，連續上演司法搜索聲押的綠色恐怖戲碼，民進黨罷免韓國瑜時，出現1千3百多份有問題及死亡聯署書，為何當年檢方可以不起訴，現在台北市黨部都被搜，黨主席朱立倫正式下了動員令，國民黨將正面迎戰，以罷制罷絕不退縮，台南市各議員服務處，都將是罷免民進黨15名立委的連署站。

▲立委謝龍介17日帶領著國民黨團台南市議員，怒嗆總統賴清德發動大罷免，當家鬧事外，更正面迎戰當家鬧事的民進黨，國民黨絕不退縮，將全面以罷制罷。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

謝龍介委員偕同台南市議會國民黨團書記長林燕祝、方一峰、李中岑、盧崑福、蔡育輝、曾培雅及王家貞、林美燕、蔡宗豪助理，共同發表聲明。謝龍介感概說，台南市賴清德總統的本命區，黨部和黨團16日選擇在歸仁翁語含博士印刷廠進行二階段連署，下午4時到7時在下班人潮湧現連署點，原以為南關線老人比較多，沒想到參與罷免的鄉親，居然以年輕人居多，還有很多年輕人帶著寶寶一起來連署罷免王定宇和林俊憲，問這些年輕人為何勇敢的站出來？年輕人的心聲是，他們也看不下去了，民主制度就是4年1次，為何要1年就翻盤，難道一定要選到民進黨贏，民進黨才不鬧事，他們希望國家社會安定，年輕人不希望打戰，希望他們的寶寶能在和諧的社會下健康成長，因此年輕人為自己的未來，連署罷免民進黨立委。

▲立委謝龍介17日帶領著國民黨團台南市議員，怒嗆總統賴清德發動大罷免，當家鬧事外，更正面迎戰當家鬧事的民進黨，國民黨絕不退縮，將全面以罷制罷。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

謝龍介指出，韓國瑜在高雄市長任內被民進黨發動罷免，過程中，也出現1300多份有問題及死亡的連署書，那時是蔡英文執政，民進黨只將這些不適格連署書剔除，高雄地檢署也將全案不起訴，為何到了賴清德總統執政，上任不到1年就動員府院黨，全面進行國民黨立委大罷免，更從他的本命區台南揮舞司法檢調大刀，砍向國民黨台南市黨部，搜索聲押收押，現在更搜索國民黨台北市黨部、主委黃呂錦茹住家，約談相關幹部，主席朱立倫也說，賴清德總統獨裁政權要毀掉所有反對的聲音。

▲立委謝龍介17日帶領著國民黨團台南市議員，怒嗆總統賴清德發動大罷免，當家鬧事外，更正面迎戰當家鬧事的民進黨，國民黨絕不退縮，將全面以罷制罷。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

謝龍介嚴正表示，黨主席主朱立倫正式下了動員令，『為台灣獨裁戰、為正義站出來』，台南市絕不缺席，他會到台北地檢署抗議，議會國民黨團書記長林燕祝將會召集所有黨團議員，正面迎戰當家鬧事的民進黨，國民黨絕不退縮，將全面以罷制罷。後續若有不斷電抗議活動，也會烙人北上，從現在起，台南市各議員服務處，都將成為罷免民進黨15名立委的連署站，既然賴清德總統要利用檢調用大砲打蚊子，請人民勇敢站出來一起參與國民黨的以罷制罷，守護台灣珍貴的民主制度！

▲立委謝龍介17日帶領著國民黨團台南市議員，怒嗆總統賴清德發動大罷免，當家鬧事外，更正面迎戰當家鬧事的民進黨，國民黨絕不退縮，將全面以罷制罷。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

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