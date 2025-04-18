美關稅致無薪假風暴蠢動　南投縣政府提醒雇主先與勞工協商

▲美國實施對等關稅將對台灣產業界和勞工權益造成衝擊。（圖／資料照片，南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

因受美國關稅衝擊影響，台灣產業界「無薪假」風暴也蠢蠢欲動；南投縣社會及勞動局提醒，事業單位或雇主致有停工或減產需求，應依法規優先考量採取減少公司負責人、董事、監察人、總經理及高階經理人之福利、分紅等措施，才得與勞工協商暫時實施減班休息，並通報本府社會及勞動局，實施減少工時(無薪休假)期間則以不超過3個月為原則。

縣府社會及勞動局說明，依《因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項》規定，事業單位或雇主實施減少工時(無薪休假)如有延長期間之必要，應重行徵得勞工同意，且對於按月計酬勞工每月工資仍不得低於基本工資2萬8590元，部分工時人員，則依原約定時薪及減少時數減發工資；事業單位或雇主營運如已恢復正常或勞資雙方合意之實施期間屆滿，應即恢復勞工原有勞動條件。

事業單位或雇主與勞工協商減少工時及工資者，應於7日前依前項注意事項第10點規定，確實通報勞工勞務提供地之勞工行政主管機關，及勞動部勞動力發展署所屬中彰投分署，並檢附「勞雇雙方協商減少工時公文、通報表、協議書及營運困難佐證資料」函送本府社會及勞動局審查無誤後，函轉勞動部勞動力發展署中彰投分署，該分署將針對勞雇雙方協商減少工時勞工及雇主實施「充電再出發計畫」或「僱用安定」等措施；相關通報表件得至本府社會及勞動局網址：https://welfare.nantou.gov.tw/-勞工福利-勞動權益-減少工時通報資料下載。

社會及勞動局長林志忠呼籲，由於現階段受美國關稅衝擊影響，造成事業單位或雇主營運遭受嚴峻考驗，事業單位或雇主應與員工充分溝通並取得同意再實施減少工時(無薪假)，以兼顧勞資雙方權益，切勿要求員工以特休假、事假或其他不論是否給薪之假別抵充；社勞局亦會持續掌握中央各項協助方案，以使縣內勞工及事業單位或雇主，共同渡過難關，如有減少工時(無薪假)或其它勞動權益問題，可撥打專線049-2246823或049-2222106轉分機1861、1863洽詢。