大馬選邊站！PTT炸鍋「中國找小三川普要怒了」：關稅再加1045%

▲習近平與馬國首相安華舉行會談。（圖／翻攝新華社）



網搜小組／劉維榛報導

美國對中國報復關稅高達245%，如今中國與馬來西亞聯合聲明，反對肆意加徵關稅，還稱不支持任何台獨主張。對此，PTT網友形容笑虧，中國此舉猶如另找小三不甩美國，是否惹怒川普再下達報復命令「生氣氣...關稅再加1045%？」

一名網友在PTT表示，看到中馬聯合聲明要站在一起、全球化、WTO，讓他繼續置板凳看這齣關稅之亂會演變到如何，「看看川普如何回應中國另外找小三，不理美國的結果？」原PO說，究竟川普會算了，還是動怒把關稅再加1045%呢？

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底下網友炸鍋討論，「亞洲大聯盟？」「馬來西亞對美出口不高嗎？這麼大膽」、「馬來對中國高鐵有需求」、「選邊站啦，有在馬來西亞設廠的注意啦」、「基本上等於是東協跟中國站隊了」、「川普會不會馬來西亞加徵關稅到245%」、「馬來西亞號稱東方矽谷，Intel要慘了嗎」、「Intel應該要撤資大馬了」、「印尼也是資源能源出口型的，估計也會倒向中國」、「設廠馬來西亞的台商慘了」。

不少人也憂心台灣未來在國際上的處境，「中國擴張聯盟時，台灣更容易被孤立」、「台灣就是這場不合理鬧劇的刀下亡魂，美國製造衝突和恐慌，另一手讓島內內應產業加速遷移」、「要開始新冷戰了嗎」、「台灣已經沒的選了，還管誰靠誰阿」。

中馬發布聯合聲明指出，兩國領導人一致同意保持高層密切交往，加強戰略溝通，增進政治互信，為雙邊關係長期穩定發展提供戰略指引。雙方重申在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互堅定支持。

在經濟方面，雙方同意共同打造安全、穩定的產供鏈，推動加強產業鏈供應鏈合作。雙方就進一步提升雙向投資自由化和便利化水準、加強投資保護等議題進行探討。兩國也攜手推進普惠包容的經濟全球化，促進貿易和投資便利化，反對肆意加徵關稅等違反世界貿易組織規則的單邊貿易限制。

關於涉台議題上，聯合聲明稱，雙方堅定支持彼此維護國家主權、安全和領土完整。馬來西亞重申堅定奉行一個中國政策，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分，支持中國實現國家統一，不支持任何台獨主張。