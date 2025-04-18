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金價創高也能輕鬆入手！小克數黃金爆紅　母親節送禮人氣夯品出爐

東森購物黃金檔活動（圖／翻攝自東森購物網）

▲想用實惠價格入手黃金，可以把握東森購物網黃金檔活動。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

川普祭出強硬關稅措施引發全球經濟震盪，不僅衝擊股市，連一向被視為避險資產的黃金也受到波及。電商業者觀察到，黃金銷售正出現新趨勢，以「小克數黃金」最受消費者青睞；關稅戰導致金價創新高，期間也一度走跌，許多精明買家趁勢出手，讓黃金成為近期網購平台上的熱銷商品之一。

市場經濟的不確定性，搶購黃金避險的需求增加，東森購物網指出，站上黃金商品銷售狀況出現變化，一台錢的金豆和金塊特別受到喜愛，消費者轉趨觀望態度，轉向小克數投資單位或等待回跌再入場。對於希望用實惠價格入手黃金的人，可以把握東森購物網每週六、日與星期一限時三天的黃金檔期活動，其中黃金條塊全網最低價5折。

母親節即將到來，今年不妨送媽媽黃金表心意，東森購物網推出了黃金香氛禮盒組，作為千元以內的送禮首選，另外也推薦「童樂繪金飾」1台錢幸運星luckystar黃金貔貅金塊金條，其純金9999並附有保證卡，還有搭配招財金色編繩的黃金手鍊、愛心純金墜飾的黃金項鍊，都是黃金收藏最佳選擇。

蝦皮購物多款熱銷黃金限時下殺（圖／蝦皮購物提供）

▲平安祈願豆編織手鍊優惠價999元（隨金價浮動）。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物多款熱銷黃金限時下殺（圖／蝦皮購物提供）

▲日日包金的黃金包子擺飾優惠價1,491元（隨金價浮動）。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物則是觀察到不少消費者選擇趁著這波小幅跌價進場投資黃金，本月的黃金相關商品銷售量較去年同期成長超過5成，顯見在瘋狂的股市下，相對保值的黃金成為市場熱門的投資標的。隨著母親節將近，「黃金」更佔近期母親節送禮選擇前三名，具設計感的黃金飾品成為節慶送禮的新寵。

黃金熱潮持續延燒，蝦皮購物趁勢推出「台灣銀樓在蝦皮」專區，熱銷黃金限時下殺5折起，象徵財源滾滾、日日包金的黃金包子擺飾原價5,000元，優惠價1,491元（隨金價浮動）；以純金小豆搭配編織手環的平安祈願豆編織手鍊原價2,500元，優惠只要999元（隨金價浮動），隨身配戴不只能祈福平安還能開運招福；造型獨特的可頌造型金豆，優惠價1,300元，迷你精緻造型送禮超有型更具收藏價值。

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