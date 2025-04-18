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庫克做對這件事「讓蘋果暫逃一劫」　華郵揭他幕後行動

▲川普表示，只要有問題要討論，庫克會直接打電話給他共同討論。（圖／路透）

▲知情人士透露，庫克與川普關係很好。（資料照／路透）

記者吳美依／綜合報導

美中貿易戰波及全球供應鏈，蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）卻成功幫助公司「暫時」擺脫關稅風暴，關鍵在於他沒有公開批評川普，而是投入幕後的溝通與努力。

川普政府12日宣布對電子產品實施暫時性關稅豁免，不只是蘋果在中國生產的產品，其他美國大型企業也跟著受惠，例如HP和戴爾（Dell）等。知情人士透露，儘管白宮高級幕僚納瓦洛（Peter Navarro）希望關稅保持不變，川普依然做出這個決定。

《華盛頓郵報》指出，庫克的幕後工作，讓蘋果得以暫時逃過關稅風暴。2名知情人士表示，庫克沒有像其他企業高層那樣，在全國性電視節目上，公開批評總統與其政策，而是私下與白宮高級官員對談，包括上周和美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），提及關稅對於iPhone價格的潛在影響。

▲▼2019年11月20日，美國總統川普參訪蘋果工廠，蘋果首席執行官（CEO）庫克（Tim Cook）。（圖／達志影像／美聯社）

▲2019年11月，川普在庫克陪同下，參訪蘋果工廠。（資料照／達志影像／美聯社）

對於蘋果而言，整件事情利益攸關。韋德布希證券公司（Wedbush Securities）一項估計顯示，川普對中國課徵的145%關稅，可能導致iPhone Pro價格飆破2000美元。

在川普第1任期擔任商務部長的羅斯（Wilbur Ross）直言，庫克與川普關係非常好，而這也是理所當然的，「他一直在扮演一個非常謹慎的角色，他顯然非常依賴中國，但他對於美國而言也很重要。」

他指出，庫克非常受到尊重，「因為他不是一個會在公開場合抱怨的人，也不是一個愛哭包，總能提出務實的看法。對我來說，他的建議受到歡迎，一點也不奇怪。」

儘管白宮否認對庫克提供任何特殊幫助，但川普14日卻向媒體表示，「我有跟庫克談過，我最近幫助過庫克和整個生意。」對此，蘋果發言人拒絕回應。

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