運安會預算解凍資料「準備好還沒送」　立委批：配合大罷免擺爛

▲立委林國成質疑中央配合大罷免預算解凍大擺爛。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

國民黨日前質疑中央哭窮但各部會遲遲未送預算解凍報告，用總預算情勒並藉斷炊鼓動大罷免，國家運輸安全調查委員會今於立法院交通委員會業務報告，立委林國成質疑運安會明明解凍資料已準備好，為何不提出，很多部會首長早就想送，行政院要求統一送案，就是政治力介入，質疑配合大罷免預算解凍擺爛。

立法院交通委員會召委、民眾黨立委林國成今質詢時表示，運安會為行政專業單位，與一般行政不同，超越任何部會，是獨立行使單位，不希望有政治力介入，但卻聽到行政院不讓運安會解凍。

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林國成也追問運安會解凍資料送了沒？運安會主委林信得則表示，運安會迄今沒政治力介入，是獨立專業單位，解凍資料已準備好，行政院會統籌辦理。

林國成更指出，行政院不要各單位各別送，要統一送，私底下很多部會首長說他們也很想送，過去傳統只要委員會通過，就沒問題，因這次審查預算殺到要害，尤其是特支費和業務費，這叫監督，不是沒錢就不能做事，呼籲運安會該解凍的盡快解凍。

林國成也質疑，為何行政院一定要各部會統一送件，這就是政治力介入，凍結本就是審查預算的方法，只要將問題說明清楚，就能解凍使用，呼籲運安會，這跟大罷免無關，應爭取盡快送件解凍預算。

運安會說明，當初凍結預算滿多項，影響較大的是業務費30%，約1600多萬元，解凍資料差不多3月底就準備好，因行政院有統刪部分，有些內容還在釐清，等處理好，運安會就會行文出去，時程部分已洽主計總處，若可送件要盡快通知，現在只差發文。