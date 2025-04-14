控張惇涵「造謠鼓動罷免」　國民黨提告：最重可處5年徒刑

記者劉昌松／台北報導

總統府副秘書長張惇涵日前指控，藍白刪、凍中小企業預算，影響到關稅談判的出國旅費，當初提案的國民黨立委陳玉珍駁斥早已撤案，質疑張惇涵公開造謠目的是要促成大罷免，陳玉珍與國民黨團書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強等人，14日上午到台北地檢署，按鈴遞狀控告張涉嫌誹謗以及違反《選罷法》。

▲國民黨團書記長王鴻薇(左起)、副書記長陳玉珍、首席副書記長羅智強控告張惇涵涉嫌毁謗。（圖／記者劉昌松攝）

陳玉珍表示，民進黨在搞大罷免後，很多包括遊學補助、育兒補助、租屋補助被刪，還有陳玉珍提案要中國醫師到國內執業，還有自貿港意圖洗產地等傳聞，這些種種都是造謠，國民黨不會再姑息，今天提告是第一件，後續還會再有，正告所有政務官、部會首長不要以為位居高官就有司法保護傘，還有媒體名嘴王義川委員，不要因為只想達到罷免國民黨立委的結果就造謠。

王鴻薇指出，今年度通過的總預算，不管對於中小企業或是產創相關預算，一毛都沒有刪，張惇涵身為總統府副秘書長，應該明明知道總統府公告的預算資料完全沒有刪除，為什麼準備這些資料去政論節目造謠，這是蓄意造謠，為什麼有時間去造謠，沒有時間去輔佐總統了解關稅的時程，蒐集(對等關稅)相關情資。

羅智強指控張惇涵是明知故犯，為的是要鼓動罷免，現在已經進入選舉罷免期間，用造謠的方式鼓動罷免，是意圖使人被罷免，最高可科處五年的有期徒刑，所以今天是正式向謠言宣戰。