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立委批網售「自駕神器」影響安全　運安會1個月內找3部會協商　

▲▼立委洪孟楷質疑網路充斥自駕神器銷售，影響道路安全。（圖／記者李姿慧攝）

▲立委洪孟楷質疑網路充斥自駕神器銷售，影響道路安全。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

小客車使用自駕輔助系統追撞事件頻傳，但事實上目前國內自駕輔助系統並非百分之百自駕系統，且須手握方向盤。不過立委揭露，目前網路平台充斥「自駕神器」配重設備，模擬手握方向盤，鼓勵民眾釋放雙手，質疑不應該出現該款商品，要求納管。運安會今表示，1個月內將與交通部、數發部和經濟部協調。

國家運輸安全調查委員會今(17日)前往立法院交通委員會業務報告，立委洪孟楷質詢時表示，目前汽車啟用自動駕駛輔助系統發生事故的調查報告，不脫兩個因素，其中一個為人為因素，第二，撞擊緩撞工程車是因為自駕輔助系統無法偵測到停止的工程車。

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洪孟楷指出，自動駕駛輔助系統是要幫助駕駛減輕負擔，但絕對不是替代駕駛，但自2021年起出現「自駕神器」，因自動輔助駕駛系統有防止人為手部雙手釋放等設計，「自駕神器」配重盤則模擬手握方向盤的重量，網路上售價300多元就可買到，也有700到1000多元，就可以模擬沙包放在方向盤上，替代人為駕駛，交通部過往發現後曾發函給拍賣場，但依舊沒有辦法解決網路上銷售「自駕神器」情況。

洪孟楷質疑，若自駕輔助系統事故調查中，人為因為占大宗，這樣的「自駕神器」、「配重神器」跟政策背道而馳，且會影響道路安全，運安會應該偕同數發部、交通部、經濟部協調，明確告知駕駛不要使用這樣的工具，害人害己，一次方便就可能造成天人永隔，不應該出現這樣的東西，跟安全背道而馳。

▲▼運安會主委林信得。（圖／記者李姿慧攝）

▲運安會主委林信得。（圖／記者李姿慧攝）

運安會主委林信得則表示，台灣還沒有達到百分之百自駕的系統，都是自動駕駛輔助系統，112年11月30日一輛啟用先進駕駛輔助系統車輛在國1大雅路段事故的調查報告公布後，已提出相關改善建議，高公局也於國道電子顯示板提醒自駕輔助系統有局限性，運安會也會在1個月內協調交通部、數發部、經濟部進行溝通。

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