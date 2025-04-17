運安會立案調查「楊梅休息站電動車自撞」　7月公布事實資料

▲今年1月國1楊梅休息站發生電動車自撞事故，造成4死4傷悲劇。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者李姿慧／台北報導

國家運輸安全調查委員會今(17日)前往立法院交通委員會業務報告，由於今年1月國1楊梅休息站匝道發生電動車自撞起火重大事故，釀4死4傷，運安會已立案調查，為運安會立案調查電動車事故的第二起案件，預計今年7月發布事實資料報告，明年7月完成最終調查。

運安會今向立院交通委員會報告指出，自108年8月1日成立迄114年3月31日止，運輸事故立案調查已達306件，結案277件，另有29件賡續調查中。

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針對近期重大運輸事故，運安會也提出調查時程計畫，其中今年1月25日，一輛朝陽小客車租賃股份有限公司所屬現代電動小客車，於國道1號楊梅休息站匝道往南自撞分隔島後起火，造成4人死亡、4人受傷，屬第1級重大公路事故，運安會表示，預計今年7月發布事實資料報告，明年7月完成最終調查報告。

此外，台鐵今年1月3日一列125次自強號列車，於七堵機務段運行至七堵站過程發生後部機車出軌，列車於出軌後持續運行至七堵站第三月台旁，造成列車車身、車輪、集電弓、電車線、軌道及轉轍器等設備損害，該起事故無人員傷亡。運安會表示，這一案屬第2級重大鐵道事故，預計今年7月發布事實資料報告，明(115)年1月完成最終調查報告。

去(113)年11月17日一輛大有巴士股份有限公司所屬公車於台北市中正區忠孝東路與鎮江街口，追撞一輛正停讓行人之大都會汽車客運公司所屬公車後，繼續推撞1名行人及1輛計程車，造成1人死亡、15人受傷，運安會說明，這一案屬第1級重大公路事故，預計今年5月發布事實資料報告，明年5月完成最終調查報告。

另去年10月31日中國籍「鈺洲啟航」貨輪，在基隆野柳外海航行時遭遇惡劣風浪，船長宣布棄船，人員平安救援上岸，之後該輪擱淺於野柳岸際，事故船舶觸及礁岩、傾斜進水，造成船體嚴重損害。運安會指出，該案屬第1級重大水路事故，已於去年11月公布初步報告，預計今年5月公布事實資料報告，12月完成最終調查報告。

運安會也統計過往調查事故案件提出改善建議追蹤，發現陸海空事故涉及相關21個單位中，運安會提出的改善建議中，仍有101件改善事項未完成，其中以交通部航港局未改善事項最多，高達21件，其次是公路局，也有12件還沒完成，國營台鐵公司未改善事項為第三高，有11件，農業部漁業署則有8件未改善，位居第四高，鐵道局和交通部則各別有7件未改善，並列第五高。

此外，運安會也統計超過3年以上未改善件數，其中國營台鐵公司最多，超過3年仍未改善件數有5件，其次是國防部空軍司令部、鐵道局、交通部鐵道部門，皆各別有2起，台灣港務公司、交通部水路部門、公路局、交通部公路部門等則各別有1件未完成改善。