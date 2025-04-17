　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

運安會立案調查「楊梅休息站電動車自撞」　7月公布事實資料

▲國道一號楊梅休息站昨晚發生電動車自撞事故，造成4死4傷悲劇，其中倪姓駕駛1家5口卻有3人不幸往生，圖為警消灌救畫面。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲今年1月國1楊梅休息站發生電動車自撞事故，造成4死4傷悲劇。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者李姿慧／台北報導

國家運輸安全調查委員會今(17日)前往立法院交通委員會業務報告，由於今年1月國1楊梅休息站匝道發生電動車自撞起火重大事故，釀4死4傷，運安會已立案調查，為運安會立案調查電動車事故的第二起案件，預計今年7月發布事實資料報告，明年7月完成最終調查。

運安會今向立院交通委員會報告指出，自108年8月1日成立迄114年3月31日止，運輸事故立案調查已達306件，結案277件，另有29件賡續調查中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對近期重大運輸事故，運安會也提出調查時程計畫，其中今年1月25日，一輛朝陽小客車租賃股份有限公司所屬現代電動小客車，於國道1號楊梅休息站匝道往南自撞分隔島後起火，造成4人死亡、4人受傷，屬第1級重大公路事故，運安會表示，預計今年7月發布事實資料報告，明年7月完成最終調查報告。

此外，台鐵今年1月3日一列125次自強號列車，於七堵機務段運行至七堵站過程發生後部機車出軌，列車於出軌後持續運行至七堵站第三月台旁，造成列車車身、車輪、集電弓、電車線、軌道及轉轍器等設備損害，該起事故無人員傷亡。運安會表示，這一案屬第2級重大鐵道事故，預計今年7月發布事實資料報告，明(115)年1月完成最終調查報告。

去(113)年11月17日一輛大有巴士股份有限公司所屬公車於台北市中正區忠孝東路與鎮江街口，追撞一輛正停讓行人之大都會汽車客運公司所屬公車後，繼續推撞1名行人及1輛計程車，造成1人死亡、15人受傷，運安會說明，這一案屬第1級重大公路事故，預計今年5月發布事實資料報告，明年5月完成最終調查報告。

另去年10月31日中國籍「鈺洲啟航」貨輪，在基隆野柳外海航行時遭遇惡劣風浪，船長宣布棄船，人員平安救援上岸，之後該輪擱淺於野柳岸際，事故船舶觸及礁岩、傾斜進水，造成船體嚴重損害。運安會指出，該案屬第1級重大水路事故，已於去年11月公布初步報告，預計今年5月公布事實資料報告，12月完成最終調查報告。

運安會也統計過往調查事故案件提出改善建議追蹤，發現陸海空事故涉及相關21個單位中，運安會提出的改善建議中，仍有101件改善事項未完成，其中以交通部航港局未改善事項最多，高達21件，其次是公路局，也有12件還沒完成，國營台鐵公司未改善事項為第三高，有11件，農業部漁業署則有8件未改善，位居第四高，鐵道局和交通部則各別有7件未改善，並列第五高。

此外，運安會也統計超過3年以上未改善件數，其中國營台鐵公司最多，超過3年仍未改善件數有5件，其次是國防部空軍司令部、鐵道局、交通部鐵道部門，皆各別有2起，台灣港務公司、交通部水路部門、公路局、交通部公路部門等則各別有1件未完成改善。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
576 2 7844 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
比特犬咬死柴犬！飼主怒「牠也被打死」　動保科查真相
孫生「躺救護車擔架」畫面瘋傳！　女友崩潰發文
葉天健今告別式！　星友們出席弔唁
柴犬遭咬死！飼主是「國宴名店業者」　怒轟對方想用錢塞嘴
快訊／日相石破茂將赴美！　親自與川普進行談判
快訊／im.B詐騙吸金90億　二審宣判出爐
川普貿易戰恐吞敗！　諾貝爾得主點名「4大敗筆」
快訊／手術後首度出庭！　柯文哲光頭現身
恐怖撞擊畫面！　台中女騎士遭BMW撞飛慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

核電延役要燒「幾十億美金」　彭啓明揭4問題：不像換車這麼簡單

「出國1慘況」她拍美照胖2kg　一票苦主爆共鳴：想念早餐店奶茶

柴犬遭撕咬死！飼主身分曝「國宴名店業者」　怒轟對方想用錢塞嘴

台鐵e訂通App升級　線上換票、一機多票今起上路

非核不是神主牌　彭啓明：核電延役、重啟「需要社會溝通」

運安會立案調查「楊梅休息站電動車自撞」　7月公布事實資料

26歲「少年股神」被川普關稅戰擊落　短短幾天9位數歸零

少子化衝擊！高雄42國小「新生不到10人」　3校最慘僅1人報到

還有強冷空氣　2波鋒面「全台雨最大」地區曝

好想增加收入！12星座適合的「斜槓工作」大公開

#台東 阿公騎 #代步車 緩速逆向 休旅車狂按喇叭仍被撞

#比特犬 咬死 #柴犬 遭打死！飼主喊告民眾：人比狗殘忍 #屏東

李多慧目標台灣腔：真假　想載安芝儇騎車環島 #星光雲REELS

【守護的本能】加州5.2地震狂晃　大象「集體圍圈」保護小象

【很會做人！】載大學生到宿舍被塞小費　司機感動直誇讚

加州5.2地震搖不停！動物園大象　「圍圈護小象」暖心畫面曝

牠是被 #槍殺 ！ #海豚 擱淺亡 解剖揭「頸椎、頭部各中1槍」

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

#李珠珢 回台灣啦！現身機場跟球迷互動+簽名超寵粉

【反應太爆笑】貪玩柴偷玩「電動搖搖馬」被抓包眼神心虛

核電延役要燒「幾十億美金」　彭啓明揭4問題：不像換車這麼簡單

「出國1慘況」她拍美照胖2kg　一票苦主爆共鳴：想念早餐店奶茶

柴犬遭撕咬死！飼主身分曝「國宴名店業者」　怒轟對方想用錢塞嘴

台鐵e訂通App升級　線上換票、一機多票今起上路

非核不是神主牌　彭啓明：核電延役、重啟「需要社會溝通」

運安會立案調查「楊梅休息站電動車自撞」　7月公布事實資料

26歲「少年股神」被川普關稅戰擊落　短短幾天9位數歸零

少子化衝擊！高雄42國小「新生不到10人」　3校最慘僅1人報到

還有強冷空氣　2波鋒面「全台雨最大」地區曝

好想增加收入！12星座適合的「斜槓工作」大公開

北市教育局工讀生偷拍女員工如廁被逮　理由曝光：好玩好奇

陸貿易談判代表王受文遭撤換　外媒：像一條「鬥牛犬」

以色列擬5月轟炸伊朗「川普出手擋下」　美伊重啟核談判

核電延役要燒「幾十億美金」　彭啓明揭4問題：不像換車這麼簡單

葉天健告別式星友悼　包翠英現身「他是一個很幽默的人」

比特犬咬死柴犬！飼主稱「牠也被打死」卻交不出狗屍　動保科查真相

蝦皮購物平台涉中資、個資疑慮　監察院要查了

「出國1慘況」她拍美照胖2kg　一票苦主爆共鳴：想念早餐店奶茶

孫生「躺救護車擔架」畫面瘋傳！女友崩潰：負責任的男人是什麼樣子

KKBOX風雲榜19日登場！《ETtoday》陪你線上狂歡「夢幻卡司曝光」

【太危險】客運沿路蛇行狂飆超車！　險撞騎士後車嚇爛

生活熱門新聞

明變天！　「鋒面掃全台」時間曝

信義區市場賣「800元Nike鞋」被查獲　當地人揭內幕

把握好天氣！　「鋒面雨最大」時間曝

老公「床上1癖好」她無奈求解！過來人警告：會越來越瘋狂

26歲「少年股神」被川普關稅戰擊落　9位數歸零

周五起變天　下周雨區擴大再降溫

中國車展女狂吸群男手指？　真相曝光

生活工場傳「關閉全台門市」　店面開始出清商品

即／碳佐麻里食物中毒增至18人　延長停業到4／21

大甲媽遶境「狂拿150罐飲料+20包餅乾」囂張PO文

台積電配偶降職保工作：我跟老公說我不要辭職

還有強冷空氣　2波鋒面「全台雨最大」地區曝

12星座誰最守信用？

台灣「泡麵界清流」被挖出！大票人激讚：會把湯喝光

更多熱門

相關新聞

川普關稅戰「特斯拉賠大了」新車量產延後

川普關稅戰「特斯拉賠大了」新車量產延後

美國、大陸關稅戰延燒，特斯拉更是雙方衝突下的犧牲者，日前因川普關稅戰升級，導致Model S 和 Model X於大陸停售，如今因零件成本反應上漲，也讓執行長馬斯克寄予厚望的無人電動車Cybercab市售量產延後！

六堵發展新契機　基捷站周邊土地開發

六堵發展新契機　基捷站周邊土地開發

學童安心上放學　學區該如何被看見?

學童安心上放學　學區該如何被看見?

雙鐵駕駛艙裝監視器　學者：調閱設規範兼顧隱私

雙鐵駕駛艙裝監視器　學者：調閱設規範兼顧隱私

雙鐵駕駛艙擬裝監視器　司機員反對：侵犯隱私

雙鐵駕駛艙擬裝監視器　司機員反對：侵犯隱私

關鍵字：

運安會交通事故調查電動車楊梅休息站台鐵大有巴士鈺洲啟航

讀者迴響

熱門新聞

專家警告：5事絕不要告訴ChatGPT

關稅加到245％又如何　英媒曝北京3大底牌

明變天！　「鋒面掃全台」時間曝

S媽爆具俊曄天天去金寶山完全走不出來

信義區市場賣「800元Nike鞋」被查獲　當地人揭內幕

把握好天氣！　「鋒面雨最大」時間曝

川普對中關稅增至245％　中國商務部回應了

老公「床上1癖好」她無奈求解！過來人警告：會越來越瘋狂

快訊／美國首例！　加州起訴「川普關稅戰」濫權

「花210元吃麵」中千萬發票！消費地點曝光

和男優拍片懷孕　女被結婚10年老公提離婚

霧峰林家後代出手　馮媛甄豪門尪挺罷藍：親送連署書

H級AV女神若菜穗乃宣布引退！

夏宇禾遭爆4天約會2男！前緋聞男友Gino還原真相

26歲「少年股神」被川普關稅戰擊落　9位數歸零

更多

最夯影音

更多

#台東 阿公騎 #代步車 緩速逆向 休旅車狂按喇叭仍被撞

#比特犬 咬死 #柴犬 遭打死！飼主喊告民眾：人比狗殘忍 #屏東

李多慧目標台灣腔：真假　想載安芝儇騎車環島 #星光雲REELS

【守護的本能】加州5.2地震狂晃　大象「集體圍圈」保護小象

【很會做人！】載大學生到宿舍被塞小費　司機感動直誇讚

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面