林亮君指預算遭藍白刪影響陽明山滅火　王育敏駁斥：不要不懂裝懂

▲立委王育敏。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

陽明山國家公園小油坑14日上午發生大火，過程中，內政部空勤總隊從台中清泉崗基地派出UH-60M黑鷹直升機救火，民進黨台北市議員林亮君則說，是因藍白擋3.8億預算，台北松機建棚受阻，空勤總隊才要從台中飛到台北救火。對此，國民黨立委王育敏轟，請林亮君不要不懂裝懂，甚至進行政治抹黑和造謠。

對於林亮君言論，王育敏指出，松山機場機棚廠舍老舊正進行改建，已經在112年5月動工，預計在117年3月完工，因此空勤總隊必須從台中清泉崗派遣黑鷹直升機，進行火場火任務。正在改建的機棚廠舍，是連續性預算執行，跟空勤總隊業務費完全毫無關係。

王育敏向林亮君喊話，「多做功課」，目前空勤總隊在松山機場只有海豚直升機，但不適合救災，所以才從台中清泉崗調派黑鷹救災。「請林亮君議員不要不懂裝懂，甚至進行政治抹黑和造謠」。

另，針對目前各部會業務費遭凍結案，王育敏也說，很多只要交報告就能解凍，現在各部會全部消極以對，不送報告，是不想解凍？部會不是喊著缺錢嗎？是被下令不送業務費解凍報告？國民黨團譴責各部會消極不作為，漠不關心自己的經費，無視台灣面臨關稅風暴，繼續在政治操作。

