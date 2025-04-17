國道追撞緩撞車「36%有啟用自駕輔助」　運安會將納入風險分析

▲立委魯明哲質疑國道緩撞車不減反增。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

國內電動車今年2月已有11.4萬輛，近10年爆量成長170倍，但電動車事故、電池自燃起火及啟用自動駕駛輔助系統發生追撞事件也頻傳，其中國道緩撞車遭撞近一年多暴增168件，啟用自駕輔助系統增加64件。運安會今年將建立動態統計儀表板，明年將納入風險樣態分析等資料。

立委魯明哲表示，2015年國內電動車數量為664輛，且逐年成長，至今年2月已成長至11萬4898輛，電動汽車近10年已成長170倍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

魯明哲指出，2022年藝人林志穎駕駛特斯拉發生自撞分隔島事件，當時運安會說私人車輛，無法立案調查，今年1月25日楊梅休息站匝道發生自撞起火事件，造成4死4傷，運安會立案調查，但已經慢了，現在關稅大戰，進口汽車可能會降低，未來還可能有國外各式便宜車輛進口，電動車已是趨勢，將會更快速成長。

▲國內電動車數量統計。（圖／魯明哲提供）

由於運安會今年初完成「重大運輸事故之範圍」修正，重大事故範圍納入新興運具電動車、自駕輔助系統車輛等，113年6月6日國1虎尾路段發生電動車自撞護欄後墜落路面起火，釀1死2傷，另114年1月25日國1楊梅休息站匝道也發生一輛電動車自撞起火意外，造成4死4傷，該2起事件運安會也已立案調查中。

魯明哲指出，根據高公局事故調查，相關事故主要是變化車道不當、車輛或機械操作不當，事後呼籲勿過度依賴輔助駕駛系統。

魯明哲也質疑，除電動車意外，緩撞工程車遭追撞事件也不減反增，2011年12月到2023年11月，總件數為216件，2021年12月到205年3月為止累計增加為384件，期間1年4個月間就增加168件，其中開啟自動駕駛輔助系統2011年12月到2023年11月有73件，佔34%，2021年12月到205年3月開啟自駕輔助系統事故有137件，增加64件，比例佔36%。

▲國道緩撞車遭追撞事故統計。（圖／魯明哲提供）

立委李昆澤則表示，運安會2019年成立迄今已邁第6年，從飛安會提升為運安會是為了提高調查量能，和監督改善落實，相關事故發生調查過程，也累積很多資料，資訊和數據公開是下一步重要關鍵，很多學者和民間呼籲數據要公開，做為開放式交通安全資料庫，應建置統計儀表板，並納入風險樣態分析、政策建議和追蹤，並開放讓民間查詢。

另李昆澤也提醒，電動私人運具增加，客運業也要全面電動化，但也帶來另一種風險，電動車如果發生事故，起火燃燒溫度和持續時間比傳統油車還久，滅火方式也有限制，運安會電動車調查量能幾乎等於零，令人擔憂，要啟動相關預防機制和研究。

▲立委李昆澤要求建置統計儀表板。（圖／記者李姿慧攝）

運安會主委林信得則表示，電動車事故調查，電池安全是最主要重點，另一個則是駕駛操作，為了調查電動車事故，運安會也到國外大學針對電池相關燃燒和構造議題進行交流，也參與消防署相關訓練，電池電控，電動車起火曾發生火勢撲滅了，但過一陣子又自燃，因此鋰電池燃燒後如何撲滅等，運安會也已啟動相關研究；另相關動態統計儀表板今年已經開始啟動作業。

運安會也說明，今年將先建立動態統計儀表板，明年再將風險樣態分析、政策建議和追蹤等議題納入網站，今年已啟動先期作業，預計明年將可全面完成。