▲中原大學《馬祖‧藍眼淚》開幕茶會，由藝術家曹松清親自導覽。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

原籍馬祖、現居住桃園的藝術家曹松清，帶著他對故鄉的深切情感與當代藝術創新的實驗精神，於中原大學藝術中心舉辦個展《馬祖‧藍眼淚》，展出40餘件以故鄉馬祖為主題的繪畫與科技互動裝置作品，展覽免費開放參觀至5月10日止，歡迎各界前往參展。

曹松清以精湛的油畫與壓克力技法描繪海天景色，融合擴增實境(AR)等多媒體技術，重現馬祖著名自然奇觀「藍眼淚」的神秘與詩意，打造一場融合科技美學與多媒體互動的感官饗宴。

▲《馬祖‧藍眼淚》個展，即起中原大學藝術中心展出。（圖／中原大學提供）

《馬祖‧藍眼淚》個展16日開幕，曹松清除了與現場師生分享創作歷程，也親自帶領導覽。曹松清表示：「創作對我而言，是一種不斷回望與召喚故鄉的過程。馬祖是我靈感的起點，也是情感的歸屬。」他說，桃園是他第二個故鄉，很榮幸能在中原大學發表個展，期盼進入展覽會場的師生和民眾都能領略馬祖的自然與文化之美。

此次展覽橫跨中原大學藝術中心一、二樓空間，展出作品包含〈藍眼淚〉、〈岩光〉、〈美好時光〉等系列油畫及裝置創作，呈現馬祖獨特的自然地貌與文化氛圍，刻劃藝術家曹松清對土地的深情凝視與詩意轉譯。曹松清以故鄉為主題，調出島嶼的色彩，將畫作背景平塗以擁抱當代，並以馬祖在地花崗石顆粒為繪畫語彙，勾勒出觀者對馬祖的初步印象。

本次展覽亮點之一，是大規模導入擴增實境(AR)與互動裝置技術，觀者可透過行動裝置啟動作品中的動態光影與聲音，進一步延伸視覺與感知體驗。觀眾只需以手機掃描畫作，即可觸發與畫面情境相連結的聲音、動畫與影片，配合虛擬美術館功能，享受科技帶來的多感官體驗。

中原大學藝術中心指出，《馬祖‧藍眼淚》曹松清個展恰逢「藍眼淚」旅遊旺季，引發話題，其筆下那曾被CNN評選為「世界15大自然奇景」之一的瑰寶——藍眼淚，在此展中將以獨特光彩閃耀呈現，彷彿喚醒在外馬祖人對故鄉的深沉記憶與情懷。