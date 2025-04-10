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城鎮韌性演習連江登場！模擬兩岸軍事威脅升溫　民、物力動員整備

▲▼2025城鎮韌性演習(全民防衛動員) 首場4/10連江登場 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲2025城鎮韌性演習，首場4/10連江登場。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、劉人豪／連江報導

2025城鎮韌性演習演習，首場4月10日連江登場，今年推演重點是以戰時景況為主軸，各項動員能量的運用與處置作為，民物力支援軍事作戰驗證。

今年城鎮韌性演習演習想定重點以戰爭引起複合式災害搶救，配合戰時軍方無法提供支援，設定模擬狀況，一旦遇到戰爭啟動時，縣府與民間各單位通力合作、臨危不亂且落實從演練中找出問題、改善現況，在現實中增進民眾防空避難警覺，並加強縣府救災效能，減少災害損失，藉此深入瞭解地區內民、物力動員能量，期使平時有效達成災害防救，戰時支援軍事作戰之遂行。

▲▼2025城鎮韌性演習(全民防衛動員) 首場4/10連江登場 。（圖／記者林名揚翻攝）

今年想定狀況為，2025年4月10日上午8時，中共對我軍事威脅升溫，武力犯台跡象明顯，總統召開國安會議，隨即發布緊急命令，國家進入緊急狀態。因應國家緊急狀態，本縣立即將災害應變中心轉換為聯合應變指揮管制中心，動員、戰綜及災防三會報編組人員於2小時內進駐完成平戰時運作機制轉換。並進行民、物力動員整備，支援軍事作戰整備等先期作為。

▲▼2025城鎮韌性演習(全民防衛動員) 首場4/10連江登場 。（圖／記者林名揚翻攝）

聯合應變指揮管制中心表示，今年推演重點是以戰時景況為主軸，各項動員能量的運用與處置作為，民物力支援軍事作戰驗證。演習指定CI以本縣重要經建設施中華電信機房遭受攻擊為題目想定，無論敵軍從武力攻擊到心理作戰、削弱我方意志，縣府皆能有條不紊的整合民物力資源及適時提供民眾正確的資訊，如何有效運用救災能量，進行災害搶救，降低災損。

▲▼2025城鎮韌性演習(全民防衛動員) 首場4/10連江登場 。（圖／記者林名揚翻攝）

應變中心強調，今年演練以戰災成立聯合應變指揮管制中心為主軸，結合動員、災防與戰綜會報方式實施，驗證政府與國軍公民營事業機構及民間志工社團，共同參與救災，全力執行災害防救任務，使災情降至最低，充分展現馬祖「同島一命」、「軍民一家」的精神。

▲▼2025城鎮韌性演習(全民防衛動員) 首場4/10連江登場 。（圖／記者林名揚翻攝）

因應俄烏戰爭及兩岸情勢變化，中共對我軍事威脅升溫，國人生起居安思危之警覺，指揮官縣長王忠銘表示，秉持寧可百年無戰事，不可一日無戰備之精神，假定當戰爭發生，國軍全力投入抗敵防衛均無暇兼顧民間救災時，如何自立自強，運用縣府及中央駐馬單位、公民營事業及志工團體的人力及資源，完成戰時救災任務，尤其馬祖地理位置位於前線，一旦遇到戰事更是責無旁貸保家衛國，給人民一個安全的家園。

▲▼2025城鎮韌性演習(全民防衛動員) 首場4/10連江登場 。（圖／記者林名揚翻攝）

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