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觀光署攜手黃小玫推「一起去旅行」　百大亮點行程享3折優惠

▲▼觀光署舉辦「台灣觀光100亮點《一起去旅行》」活動，觀光署長周永暉出席。（圖／記者李姿慧攝）

▲觀光署舉辦「台灣觀光100亮點《一起去旅行》」活動。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為衝刺今年國旅2億人次目標，觀光署推出「台灣觀光100亮點」主題式旅遊，並攜手創作歌手黃小玫推出《一起去旅行》音樂影片，邀國人帶著身邊最親愛的人一起去旅遊。觀光署也公布苗栗縣與連江縣為4月亮點主打星，推出台灣觀巴加碼2人同行1人免費，還有行程可享3折優惠。

為擴大宣傳「台灣觀光100亮點」，觀光署與創作歌手黃小玫攜手合作《一起去旅行》音樂影片，今舉辦首映，希望能透過影片中感動溫馨的日常，邀民眾帶著身邊最親愛的人，一起來趟國內深度旅遊。

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觀光署長周永暉表示，很高興能與黃小玫一起推動國旅，用輕鬆的音樂以及有劇情的方式，盼情侶、母女、父子一起出遊，並透過歌曲行銷台灣百大亮點。

周永暉指出，百大亮點為全台22縣市地方特色，4月主打星縣市為馬祖跟苗栗，馬祖和苗栗亮點不同，透過黃小玫的輕鬆音樂影片帶國人挖掘馬祖地質公園的特色，且4月和5月正好是馬祖藍眼淚的季節，另苗栗客家有慢活慢城旅遊特色，透過黃小玫《一起去旅行》的音樂帶動國旅。

▲▼觀光署舉辦「台灣觀光100亮點《一起去旅行》」活動，觀光署長周永暉出席。（圖／記者李姿慧攝）

▲觀光署長周永暉（左）、藝人黃小玫。（圖／記者李姿慧攝）

黃小玫表示，這次希望以溫馨輕鬆的風格呈現，希望國人和最愛的人一起探索台灣，一起體驗在台灣旅遊的感動，影片出現很多台灣觀光百大亮點景點，也捕捉很多台灣熟悉的日常，包括湖邊吃茶葉蛋，或吃一枝「枝仔冰」，能夠跟最親近的人一起去旅行，是很好重新認識彼此和家鄉的機會。

觀光署自113年11月起帶領各縣市推動「台灣觀光100亮點」，透過「環島月月Party」每月輪流由各縣市擔任主打星，今年4月由苗栗縣與連江縣接棒，共同推出亮點主題活動與好康優惠，除搭配主打月每季推出台灣觀巴加碼優惠，除原有兩人同行一人免費外，遊客於114年第2季（4月到6月）參加苗栗、連江、台中、南投、澎湖地區之行程，更可享3折優惠。

連江縣縣長王忠銘則推薦遊客4月參加「馬祖藍調時光」系列活動，包括「收服鷗霸踩點」、「坤坵許願沙灘圓夢」、「春遊馬祖消費集章送好禮」等精彩主題，4月更加碼跳島大坵抽超Q鹿角造型髮箍，結合藍眼淚特色自然景觀，完美串聯北竿大坵島、馬祖地質公園、莒光坤坵沙灘3處亮點。

苗栗縣副縣長邱俐俐則指出，苗栗是台灣賞桐花的熱門地點，結合浪漫四月雪季節特色，推出「苗栗精彩耀眼」活動，力推苑港漁港、鯉魚潭水庫、明德水庫、雪見遊憩區、觀霧遊憩區與舊山線鐵道等6大亮點，搭配5條精選遊程，並推薦23條豐富的賞桐路線，也配合觀光署電子集章抽獎提供加碼抽Dyson 吸塵器等多項好禮。

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