聰明用電省荷包！台電馬祖推夜間離峰優化　助企業節能減費

▲移轉夜尖峰成效佳，台電馬祖表揚四大節電標竿用戶。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／馬祖報導

台電馬祖區營業處今（27）日舉辦「114年度大用戶座談會」，因應能源轉型政策及再生能源併網需求，特別邀請轄區100瓩以上具移轉夜尖峰潛力的用戶與會。會中由處長顏武停表揚執行需量反應負載管理成效卓越的連江縣自來水廠、進方環保科技、介壽國民中小學及陸軍馬祖防衛指揮部，頒發感謝狀肯定其透過精準用電調度，達成節能節費與提升電網穩定性的雙重效益。

台電馬祖區營業處為因應能源轉型政策、再生能源併網大幅增加，邀請轄區100瓩以上「移轉夜尖峰潛力用戶」與會，處長顏武停於會中針對移轉夜尖峰成效及參與需量反應負載管理措施執行成效優異的連江縣自來水廠、進方環保科技有限公司、連江縣立介壽國民中小學及陸軍馬祖防衛指揮部頒發感謝狀，這4家用戶通過精確的調度需求，「在對的時間聰明用電」，不僅達成節能、節費效益的目標，還有效的協助台電公司提升電網的穩定性與效率，特感謝渠等積極參與共創節電佳績。

▲馬祖電力轉型新策略，台電攜手大用戶調度用電穩電網。

台電馬祖區營業處長顏武停表示，透過此次座談會，提供「桌邊專員服務」，對大用戶的用電進行個案分析，診斷用戶調整用電的可能性，並提供實質的移轉建議，希望進一步促進用戶對負載管理的重視，共同面對日益增長的用電需求和電力開創不易的挑戰，確保在不斷變化的市場需求下，台電公司能持續提供穩定、安全的電力品質。

台電馬祖區處表示，本次座談會中，台電馬祖區處特別安排簡介「馬祖區處供電概況」及分享「節能政策與輔導作為」並針對「移轉夜尖峰用電」方案與「需量反應負載管理措施」深入介紹，並邀請介壽國中小總務處陳祖武主任分享，該校透過微電腦管控空調系統溫度、飲水機設定時控、RO逆滲透設備設定於晚上離峰時間運轉等方式，進行用電管理及調整用電行為，有效節約能源。

台電馬祖區處說，同時改選用三段式時間電價方案節省電費支出，期盼各用戶配合將部分生產過程或高耗能設備的用電時段移轉至非尖峰時段（夏月00:00~09:00；非夏月00:00~06:00、11:00~14:00），從而有效降低用電成本，另搭配需量反應負載管理措施靈活調整用電負載以減少電費支出，共創台電與用戶雙贏的局面。

▲台電馬祖區處傑出配合連江縣自來水廠用戶頒獎。