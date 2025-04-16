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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

檢調大動作查罷免偽造連署　黃呂錦茹：絕無抄名冊情況

▲▼國民黨北市黨部主委黃呂錦茹受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲國民黨北市黨部主委黃呂錦茹。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

大罷免潮延燒，日前台北市罷免吳思瑤、吳沛憶的團體領銜人等，被檢調約談。國民黨台北市議員李明賢今（16日）說，北市黨部主委黃呂錦茹這2天確實身體不適，但對於民進黨動用司法進行政治迫害、政治打壓，有做好被約談甚至被提訊的準備；她強調，絕對沒有抄名冊的情況。

近來檢調單位大動作針對罷免連署案中的偽造簽名、死亡連署等狀況發動搜查。其中，國民黨繼台南市黨部有幹部成員被羈押禁見後，新北市的板橋區黨部、三重區黨部，共有6人被聲押禁見。而台北市罷免吳思瑤、吳沛憶的團體領銜人等，也同樣被檢調約談，引發關注。

台北市長蔣萬安今赴議會國民黨團說明重大法案，北市黨部主委黃呂錦茹也出席，對於外界質疑死亡連署是黨部高層授意？黃呂錦茹會前受訪說，她不曉得什麼叫高層授意，「他們（罷團）是光明正大在街頭擺攤連署，連署出來的名冊大家都看得到，我現在沒有聲音，我就每天都在外面看他們連署的情形，搞到自己現在身體有點不舒服」。

會後受訪時，黨團書記長李明賢說，對民進黨非理性的質詢，市長蔣萬安當然要強硬反擊回去，譬如昨天大巨蛋驅離罷團一事，大巨蛋是委託遠雄經營管理，警衛驅趕是他自己的行為，即使行為不禮貌要檢討，但是那跟市府無關，民進黨把所有罷免的情況都連結到市政府非理性杯葛，這部分私下也有跟市府相單位要求「要強硬回擊」。

李明賢表示，民進黨把大罷免做為抹黑污衊與政府相關，是不理性的，包括質詢等政治動作，因此要求市政府要強力回擊。

至於今天會議有沒有討論罷免案？李明賢說，「完全沒有，重大議案討論很多」，但市長有一直慰問主委黃呂錦茹的身體狀況。

李明賢提到，黃呂錦茹主委到的時候就說她生病2天、血壓都飆高，所以這2天確實身體有不適，她也有說做好相關準備，特別民進黨動用司法進行政治迫害、政治打壓，她也做好相關準備，甚至在家裡即使身體不適，也做好被約談甚至被提訊的可能，不過她說到現在也沒有相關訊息。

「市長私下是有慰問她，黃呂主委有感受到相關溫暖。」李明賢說，黃呂主委也特別強調，包括黨內年輕人都進行自主連署，絕對沒有所謂抄名冊的情況，這是她要對外說明的。

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