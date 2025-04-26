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快訊／韓國瑜凱道嗆賴清德「停止大罷免」　藍軍嗨爆：選總統！

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫不滿藍營罷免綠委遭檢調調查幽靈連署，進而搜索各地方黨部，今（26日）號召在野支持者上凱道「反綠共戰獨裁」，立法院長韓國瑜致詞時呼籲，北京當局停止軍演、美國關稅不能這樣對待好朋友，而台灣人幾十年的努力，賴清德經常說台灣民主可貴，但不要對外宣傳民主，對內抹煞民主！「請賴清德停止大罷免，朝野攜手合作，共創美好未來，如果還是要大罷免，那全台灣人要出門投票，一定要愛護民主反對大罷免！請大家給藍委們打氣加油！」

▲▼ 國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」大型集會活動，立法院長韓國瑜率黨籍立委上台 。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜致詞時，全場氣氛來到最高點。（圖／記者李毓康攝）

韓國瑜出場時，全場氣氛嗨到最高點，主辦單位也宣布現場已破20萬人，此時尖叫聲不絕於耳，更大吼「韓國瑜選總統！」。韓國瑜表示，今天雨很大，但自己這個頭只怕大太陽，不怕下大雨，其實在座阿公阿嬤周末應該在家跟孫子看電視玩耍聊天，上班族應該也把握時間休息，年輕人也該和三五好友聊天談心，但今天，所有朋友不分東南西北齊聚，就是共同表達對台灣的憂心。

韓國瑜提到，賴清德剛剛才說，在野黨如果要真正地戰獨裁，應去北京天安門，自己聽了真的嚇一跳！請問大家是為了哪個國家當兵？辛苦賺錢納稅是給中華民國，賴清德的選民也是中華民國人民投給他的，大家選出總統跟立委，擔心民主發展走到惡劣方向，所以賴清德現在是在講笑話嗎？

韓國瑜強調，台灣的民主走偏了，美國關稅刀、中共軍演武統刀、執政黨用政府資源搞的罷免刀，台灣不產石油跟天然氣，台灣人流血流汗賺的錢都是辛苦錢，美國關稅不能這樣對待好朋友，台灣人受不了！賴清德應用最誠懇態度跟美國談，也要跟北京說停止軍演，賴清德說對岸是敵對勢力，但他一隻手拿手榴彈、一隻手拿和平鴿的同時，別忘了台澎金馬的人都是希望和平鴿，而不是賴清德甩出手榴彈！

韓國瑜提到，烏俄戰爭打掉兩代人，戰爭只會帶來死亡，希望北京停止軍演，而民進黨揮起罷免刀，這不是民主政治，麻將只想打清一色，連陳水扁都呼籲賴清德別搞大罷免，別讓台灣民主開倒車，一定要走真正的民主，一定要有反對黨，台灣人幾十年的努力，賴清德經常說台灣民主可貴，但不要對外宣傳民主，對內抹煞民主！

最後，韓國瑜呼籲賴清德停止大罷免，朝野攜手合作，共創美好未來，如果還是要大罷免，那全台灣人要出門投票，一定要愛護民主反對大罷免！給藍委們打氣加油！

立法院副院長江啟臣則表示，人民需要發財，而不是獨裁，今天所有人站出來告訴執政黨，台灣需要保護民主，這樣人民才能夠發財！大家一起努力、一起打拚，讓台灣繼續有民主繼續發財。

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