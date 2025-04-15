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不開心怎麼辦？超準心測找出最適合你的「負能量消除法」

▲▼心理測驗,低潮,壓力,情緒,方法,日本。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲透過心理測驗測出你最適合的忘憂處方籤，找回好心情，就從了解自己開始。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

有時候，我們就是會突然覺得煩、覺得累，或是情緒卡卡但卻說不上為什麼。你也是那種「把情緒藏起來」的人嗎？還是「說出來就好了」派？其實，每個人面對壓力或不開心的方式都不一樣，而找到最適合自己的療癒方法，才是走出低潮的關鍵。今天就用日本網站《TRILL》簡單的小測驗，找出你最適合的情緒出口，快來測測看吧！

Q：請憑直覺回答，以下這個圖形看起來像什麼？

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▲▼心理測驗,低潮,壓力,情緒,方法,日本。（圖／翻攝自心測官網）

1、披薩盒
2、坐墊椅
3、粉餅盒
4、專輯

選好了嗎？往下看結果！

選好了嗎？往下看結果！

選好了嗎？往下看結果！

選披薩盒的你：適合「找人傾訴」

如果你第一眼看到的是披薩盒，那麼當遇到煩惱時，找人聊聊會是你最好的解方。不要一個人悶著頭想，不妨讓值得信任的朋友或家人分擔你的情緒。你是個親切、擅於交際的人，喜歡認識新朋友，朋友圈廣泛，也習慣在人群中扮演熱絡的角色。對你來說，把心裡話說出來，不但能釐清思緒，也能讓心情輕鬆不少。那股壓在心頭的不快，也許說完就像從沒存在過呢！

選「坐墊椅」的你：適合「轉換環境」

覺得圖形像坐墊椅的人，當你心情低落時，不妨試著換個環境，不管是空間的變換，還是人際圈的重新調整，對你來說都有舒壓效果。你屬於安靜沉穩型的人，重視自己的私人時間，也懂得享受獨處的樂趣。你喜歡透過內省來整理情緒，對你來說，換個地方住、來趟短旅行、重新佈置房間，甚至是培養新嗜好，都能有效把注意力從煩惱轉移到新鮮事物上，讓心靈得到療癒。

選「粉餅盒」的你：適合「不強迫遺忘」

你看到的是粉餅盒？那麼你其實不需要強迫自己遺忘那些不開心的事。人生不可能樣樣照計畫走，有些情況就是無法避免。你是個注重細節、喜歡計畫與秩序的人，擅長將事情條理化、清楚安排每個步驟，做事井然有序。對你來說，與其逼自己忘記，不如給自己一點時間，讓情緒慢慢釋放。當你準備好了，自然就會放下，這段過程，反而讓你更認識自己、成長更多。

選「專輯」的你：適合「寫下來整理情緒」

看到圖形像專輯的人，當遇到煩心事時，「寫出來」會是幫助你梳理情緒的好方法。不論是寫在日記裡、手機備忘錄，甚至寄封信給自己，都是很棒的選擇。你是個情感豐富、感性的人，常常會沉浸在回憶裡，對於記憶也格外珍惜。不過正因如此，讓你連不愉快的事也記得格外清楚。透過書寫，可以幫助你釐清內心的混亂，把壓力化為文字釋放出來。寫下來的同時，也會讓你從不同角度看待問題，或許就能找到新的出口與方向。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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