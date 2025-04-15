日本人口「減少90萬人」！創史上最大跌幅　僅2地人口有增加

▲日本人口1年內減少近90萬人，創下新低。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本總務省14日公布最新人口統計數據，截至2024年10月1日，日本總人口（含外籍人士）約為1億2380萬2000人，較前一年減少55萬人，然而這已是連續第14年人口下滑。其中，光是日本本國籍人口就減少了將近90萬人，創下1950年開始統計以來的史上最高紀錄，反觀外籍人士則的入境人數則比出境人數高出34萬2000人。

根據《讀賣新聞》報導，日本人口（日本籍）相較前一年減少89萬8000人，降到1億2029萬6000人，在日外籍人口則有350萬6000人。整體而言，日本總人口自2008年創下1億2808萬4000人的高峰後，就持續往減少。

日本2024年出生人口為71萬7000人，比前年少了4萬1000人，死亡人數則為160萬7000人，比前一年增加1萬2000人，形成明顯的「出生少、死亡多」自然減少結構。

在性別方面，男性人口比去年減少45萬3000人，已是連續20年下降；女性人口也少了43萬7000人，是連續16年減少。而在年齡結構部分，作為主要勞動力的15至64歲年齡層共7372萬8000人，占總人口59.6%，相較前一年減少22萬4000人；未滿15歲的兒童共1383萬人，占比僅剩11.2%，相較前一年減少34萬3000人，同時創下歷史新低。

65歲以上的高齡人口達到3624萬3000人，增加至總人口29.3%；其中75歲以上就有2077萬7000人，占16.8%，兩者比例雙雙創下歷史新高。也可以證明，日本社會老化問題持續加劇，造成勞動人口壓力也越來越大。

全日本47個地區中，只有東京與埼玉2個地區人口有增加。東京一方面雖出現5萬2000人的自然減少，但因為有高達14萬4000人的社會移入（即他縣居民遷入），因此整體人口數仍呈現成長，年增率約0.66%；埼玉也從過去的人口減少轉為增加。

外籍人口部分，因移居、留學等因素入境日本的人數達到419萬3000人，比前一年暴增94萬2000人，也高於出境的385萬3000人，進一步提高外籍人口的淨增加。對比日本本國人口大幅減少，外籍人口成了支撐總人口數的關鍵角色。

根據《朝日電視台》報導，面對日本人口銳減的現況，官房長官林芳正將原因歸咎於少子化。他也強調，政府正著手推動過去無法落實的育兒與經濟支援政策。