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美財長證實日本、南韓是下一批「談判對象」！強調盟友先發優勢

▲▼ 美國財政部長班森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

▲美國財政部長班森特，將負責斡旋與各國展開貿易談判。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普近來針對各國發布「對等關稅」政策，之後又宣布90天內暫緩實施台灣、日本、南韓在內等75個國家的關稅政策，並陸續與各國展開貿易談判。對此，美國財政部長班森特（Scott Bessent）透露，繼上周與越南、本周將與日本展開談判後，下周也將與南韓展開談判，強調優先達成談判只有好處、沒有壞處。

根據《韓聯社》，美國財政部長班森特於美東時間14日接受《彭博電視》專訪時表示，「繼上周與越南展開談判後，本周周三（16日，日本時間為17日）將與日本展開談判，至於下周則將與南韓談判，所以它會進展的很快！」

《日本放送協會》指出，先前日本首相石破茂於昨（14）日在眾議院預算委員會上表態，為了能夠取得讓日本國家利益最大化的結論，日方不會急著與美方在關稅貿易談判中完成妥協。據悉，日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正將於日本時間17日，在華府與班森特展開談判。

對此，主持人問道，「日本首相石破茂表態，不會急著在談判妥協，您認為這些協議多久才能達成？」；班森特回道，「我再說一遍，我認為這對盟友有利，尤其是『先發優勢』（first mover advantage）。通常，第一個達成協議的人能夠得到最好的協議結果。」

主持人提問，目前能夠預測究竟哪一個國家會最先與美國達成協議？班森特表示，「這取決於他們的選擇」。

▲▼日本下周將派經濟再生擔當大臣赤澤亮生，赴美針對關稅政策進行談判。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本17日將派經濟再生擔當大臣赤澤亮正，赴美針對關稅政策進行談判。（圖／達志影像／美聯社）

主持人又問道，在關稅政策暫緩實施的90天結束前，預計有多少國家完成與美方的談判？班森特則回覆，「我認為，可能有許多國家與美方達成協議。雖然它可能不是實際的貿易（協定）文件，但雙方可能在原則上達成協議（agreement in principle），並從那裡向前邁進。」

主持人提問，各國透過與美方展開談判，是否能有機會完全消除對等關稅？對此，班森特回答，「我會對各國要求，『請你們交出最好的提案（A game）』，首先觀察他們會提出何種條件，接著再從該處展開協商。」

班森特透露，「我們正在迅速採取行動，與許多最重要的貿易夥伴國展開談判。尤其是與最為重要的貿易夥伴國談判中，會由總統川普親自參與！」

報導分析，由於川普政府暫緩實施關稅政策的時間只有90天，因此若要簽訂傳統的貿易協定，恐怕在時間上會相當緊迫，因此外界觀察後認為，川普政府可能會與各國達成型態上較為簡略的協議，試圖改善貿易數據與消弭貿易壁壘。

另外，美媒《華爾街日報》引述消息人士的說法指出，美國川普政府將優先與南韓、英國、澳洲、印度、日本等國展開貿易談判，而班森特在成為川普在貿易領域上的核心顧問以後，便引領美國貿易談判，並迅速採取行動，與被課徵對等關稅的國家展開對話。

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