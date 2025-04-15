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80歲阿公「大阪世博」大喊有炸彈！安檢200人急疏散　他下場慘了

▲▼2025大阪世博「大屋頂環」東側區域13日因大雨導致滲水，民眾持雨傘。（圖／達志影像／美聯社）

▲大阪世博14日有旅客謊稱攜帶炸彈，當場被逮。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本大阪關西世博會場13日正式對一般民眾開放，沒想到隔日就發生炸彈威脅預告。一名80歲老翁14日上午在世博入口處大喊，「我的後背包有炸彈！」引發現場一陣恐慌。隨即被警方以「妨害業務」嫌疑逮捕。

根據《產經新聞》報導，來自大阪府高槻市的80歲嫌犯野口遵14日上午11時10分左右在大阪世博西側入口的安檢區準備入場時，把自己的背包丟向安檢人員，並說道，「裡面有炸彈喔。」

大阪府此花警署表示，安檢人員隨即通報警察與國際博覽會協會，並全面中斷安檢作業，同時要求現場還在排隊安檢的200多名遊客立即避難。安全起見，主辦單位也一度封鎖部分檢查區域。

警方獲報後，隨即趕往現場，並立刻檢查野口的背包，最後只在包包內發現世博的通行證等一般物品，並未發現任何可疑爆裂物，因此在同日上午11時40分後解除現場的封鎖，重新開放遊客入場。

所幸這起騷動並未造成人員傷亡，警方隨後依妨礙業務嫌疑將其逮捕，並將繼續調查其犯案動機，而這也是大阪世博開幕後首次在會場逮捕嫌犯。嫌犯被逮後供稱，並非蓄意想要影響大阪世博的營運，只是因為太興奮，所以才會亂開玩笑。

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