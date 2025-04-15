他翻出55年前「大阪世博門票」！價格僅1／9　網嘆：物價回不去了

▲另一名網友也在網路上分享了55年前的大阪世博門票，當時全票僅800日圓（約新台幣181元）。（圖／翻攝自@contrail77i）



記者王佩翊／綜合報導

大阪世博13日正式登場，而這也是大阪時隔55年再度舉辦世界博覽會，單日全票價格約在4000至7500日圓（約新台幣900至1700元）之間。有日本民眾就翻出2張1970年的大阪世博門票，發現當時的票價竟然僅800日圓（約新台幣181元），也讓網友不禁感嘆物價的變遷。

根據《福井新聞》報導，大阪世博13日正式開放一般民眾入場，儘管當日天公不作美，下起大雨，仍然沒有消滅遊客的興致，首日就吸引11.9萬人入場。而這不僅是日本睽違20年舉辦世博會，也是大阪時隔55年來再度舉辦世博，開展3天以來已吸引大量遊客。

此次大阪世博票價單日價格約在4000至7500日圓（約新台幣900至1700元）之間。然而有一名男子接受《福井新聞》採訪時，則翻出自家保存55年的1970大阪世博門票，仔細一看也可以看到上面的票價僅800日圓（約新台幣181元），讓不少網友感嘆物價的變遷。

住在福井縣的75歲蕎麥麵店第三代老闆佐佐木哲男，找到家中全新未使用的「1970年大阪世博」門票。儘管已經過了55年，但是保存狀況令人驚嘆。佐佐木表示，當年是因為家中有事無法前往，所以才會把票券保存至今，看到這張門票也讓他回憶起當年的許多往事。

佐佐木回憶，這2張門票是他20歲時母親購買，原本打算等他完成東京麵店修業後一起去參觀。不料母親在外出送餐時發生車禍住院，佐佐木因此請假回家幫忙，修業被迫延長，最終無法成行。而母親也於2014年過世，「看到這張門票就想起臨時返鄉和修業的事，今後會好好珍藏」。