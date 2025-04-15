喜傑獅「1讚折1元」反悔還告網友　消基會籲公平會開罰

▲消基會認為「喜傑獅」事件已違反公平交易法，呼籲公平會介入調查並開罰。（圖／翻攝自CJSCOPE 喜傑獅 FB）

記者許敏溶／台北報導

筆電商「喜傑獅」去年為慶祝中華隊在12強棒球賽奪冠，推出「1讚折1元」活動，事後卻反悔，近期更提告300多名客戶。消基會今（15日）指出，喜傑獅作法已違反公平交易法，呼籲公平會介入調查，要求商家限期改正，並給予應有行政處罰來導正市場秩序，若涉及詐欺罪嫌也應移送檢調，並表示願意協助此次發生糾紛的消費者爭取合理權益。

客製化筆記型電腦品牌商喜傑獅（CJSCOPE），去年為慶祝中華隊在12強棒球賽奪冠，推出「1讚折1元」活動，累積1.7萬讚後竟反悔，前後修改18次遊戲規則，最後還將活動下架。喜傑獅後來承諾盡力補償消費者，照常出貨給顧客，並於今年初退出消費市場。近期更傳出喜傑獅對328名消費者提出民事訴訟，主張契約無效，遭網友砲轟「原來是洗劫師」。

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針對「喜傑獅」事件，消基會今天表示，經過調查發現，「喜傑獅」名為天獅國際股份有限公司，資本額僅有100萬元，但業務範圍卻涵蓋菸酒、飲料、食品、寢具、廚房器具、文教用品、樂器、育樂用品、電器、電腦等超過10項業務，不禁質疑這樣資本結構，在策劃活動時是否考慮到能否承擔活動所產生的成本。

消基會指出，「喜傑獅」事後無故取消，等同傳達給消費者虛偽訊息，也違反公平交易法第21條第1項規範，商家不得以虛偽不實方式呈現與商品服務交易有關事項。根據同法第42條，公平會可要求商家限期停止或改正行為，包括刊登更正廣告，並可能面臨5萬元到2500萬元罰鍰，若限期屆滿，商家仍未遵從公平會指示，可繼續按次對其處以高達10萬元至5000萬元罰鍰。

因此，消基會呼籲公平會介入調查，並對喜傑獅給予應有的行政處罰，以導正市場秩序，降低消費者受害情況。若經調查有涉及刑法第339條的詐欺罪嫌，也應移送檢調單位處理，建議業者舉辦該類活動應注意相關規定，以免因小失大。

消基會表示，願意為此次發生糾紛的消費者爭取合理的權益，並呼籲消費者，對於網路上參加各類抽獎或促銷活動時，應注意舉辦活動之業者是否為有信譽商家，並注意該活動是否有請律師等公正人士監督或於抽獎時全程錄影，以免滋生糾紛。