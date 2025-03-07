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反對「全齡日本牛」進口！消基會：狂牛症風險還在

▲▼日牛進口再解禁，食藥署預告開放「全牛齡」。（圖／達志示意圖）

▲食藥署預告開放「全牛齡」，消基會認為有食安疑慮而反對。（圖／達志示意圖）

記者許敏溶／台北報導

衛福部食藥署在本周二（4日）預告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，擬解除牛齡限制，採全牛齡進口。消基會今（7日）公開反對，指國人仍有可能透過食用被狂牛症病毒感染的肉類而罹患人類「庫賈氏症」，不能在沒公布查廠結果與任何公告訊息前，貿然、突襲式開放，衛福部應該清楚說明修正原因及背景。

食藥署3月4日預告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，正式刪除「須來自30月齡以下牛隻」的門檻規定，放寬日本牛肉及其產品輸入我國應符合條件。

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不過，消基會今天則以「食安仍有很大疑慮」公開反對。消基會指出，日牛狂牛症「風險仍在」，因為日本從2001年發現狂牛病開始，至今已發生10例以上，且狂牛症的潛伏期有10年，加上狂牛症通常發生在5歲以上牛隻，過去還有30個月以下月齡限制，如果開放全牛齡牛肉進口，國人仍有可能透過食用被狂牛症病毒感染的肉類而罹患海綿樣腦病變─人類「庫賈氏症」。

消基會認為，衛福部不能在沒有公布查廠結果，沒有任何公告訊息前，即貿然、突襲式公告，要開放日本全牛齡牛肉進口，且在公告草案中並未明確解釋為何要進行修正，衛福部應該清楚說明修正的原因及背景，讓消費者能有所知悉與選擇。

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