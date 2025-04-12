　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中華隊奪冠推「1讚折1元」　喜傑獅筆電不想認帳！開告328位顧客

知名筆電品牌「喜傑獅」傳出對購買筆電的消費者提告。（圖／翻攝自CJSCOPE 喜傑獅 You Design! We Make臉書）

▲知名筆電品牌「喜傑獅」傳出對購買筆電的消費者提告。（圖／翻攝自CJSCOPE 喜傑獅 FB）

文／CTWANT

台灣客製化筆電老品牌「喜傑獅」（CJSCOPE），去年為了慶祝中華隊在12強棒球賽奪冠，推出「1讚折1元」活動，沒想到後來卻反悔，不僅修改遊戲規則，甚至將活動下架。不料，現在傳出業者對購買筆電的300多名客戶提告，再度引發爭議。

喜傑獅去年11月25日發文慶祝中華隊奪冠，舉辦「1讚折1元」的活動，強調官網下單任何筆電，每單都可折價，還強調「這才叫有誠意」。不料，業者卻不斷把截止時間往前移，被抓包修改18次內文才定案，還聲稱網頁發生錯誤無法使用，「遭到駭客攻擊、網站癱瘓、活動文章被Meta下架，活動不可能跳票」，嚴重影響聲譽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼喜傑獅。（圖／翻攝自喜傑獅 FB）

▲喜傑獅開告328名消費者。（圖／翻攝自喜傑獅 FB）

這段期間累積了1.7萬個讚數，最後喜傑獅承諾盡力補償消費者，照常出貨給顧客，並於今年初退出消費市場。原以為事情告一段落，沒想到有多名網友在PTT巴哈姆特臉書社團等貼出判決書，提到328名消費者遭喜傑獅提出民事訴訟，主張契約無效，過不久就會收到法院通知書。

喜傑獅筆電推「1讚折1元」出包　328名顧客慘挨告…網狠酸：洗劫師

▲喜傑獅發文「1讚折1元」，事後卻反悔。（圖／翻攝自巴哈姆特）

判決書顯示，喜傑獅出貨的筆電金額高達1208萬元，提告的訴訟費卻僅花了11萬。消息曝光後，引發網友砲轟：「買個東西也變被告，是遇到詐騙集團了嗎」、「要告什麼？告自己詐欺嗎？」、「這告得贏，法院真的乾脆收起來」、「這年頭連上網買東西都能被告，怎麼活」、「原來是洗劫師」、「好一招行銷手法，行銷到自己沒商譽了」。

延伸閱讀
哥嫂拋下孩子！她打兩份工養大姪子　年邁「借幾千周轉」遭辱罵冷眼
台股重挫…小資媽逢低買進「10股按成10張」　結局神展開
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 6396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北京刮10年「罕見」超級大風！超市生鮮蔬果全搶空
大樂透1.53億一注獨得！
川普公開稱「不再需要馬斯克」　冷言：只是我剛好喜歡他

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今午後「轟雷雨」　晚起東北季風增強變冷

中華隊奪冠推「1讚折1元」　喜傑獅筆電不想認帳！開告328位顧客

血糖飆高不只是吃太多！基因醫曝體內秘密：有人吃甜點也沒事

神秘化石真相揭開！是「台灣最古老人類」　專家證實：19萬年前

1200萬透天「分手3200萬賣掉」他爆賺！前女友、媽怒了

鋒面明晚橫掃「雷雨襲全台」　周日大降溫

四月中旬好運降臨！　「四大生肖」財富愛情一次到位

曾傷妻致流產！館長愛犬大雄離世　痛別喊：我愛你，兄弟

武財神生日拜拜補財庫！　12星座4／12運勢出爐

史博館「李奇茂百年展」未公開作曝光！李遠：一群人一起很像台灣

#李珠珢 大發福利！15秒影片太香怎麼看都看不完

「TAE台灣成人博覽會」來襲　優月真理奈出場捧超猛「胸」器

【事發瞬間】目睹機身在空中解體！美直升機墜河釀6死

女拋垃圾砸清潔隊員挨告　上網討拍反被炎上

測試男友兄弟問「人在哪！」　毫不猶豫幫忙圓謊：在我這

池睿恩當《RM》司機「分不清煞車.油門」　劉在錫嚇壞：這裡的人身價都不斐XD

王思佳老公遭爆「當司機.保鑣」　首發聲否認..揭低調原因：有簽保密協議

#高雄 女過馬路 #自摔　險遭 #輕軌 輾過

蔡琴突點名蔣萬安「開噴大巨蛋」　「能好到哪去？」擔心：我要觀眾安全.舒服

#李珠珢 超愛自己的應援毛巾　竟然還偷聞！！

今午後「轟雷雨」　晚起東北季風增強變冷

中華隊奪冠推「1讚折1元」　喜傑獅筆電不想認帳！開告328位顧客

血糖飆高不只是吃太多！基因醫曝體內秘密：有人吃甜點也沒事

神秘化石真相揭開！是「台灣最古老人類」　專家證實：19萬年前

1200萬透天「分手3200萬賣掉」他爆賺！前女友、媽怒了

鋒面明晚橫掃「雷雨襲全台」　周日大降溫

四月中旬好運降臨！　「四大生肖」財富愛情一次到位

曾傷妻致流產！館長愛犬大雄離世　痛別喊：我愛你，兄弟

武財神生日拜拜補財庫！　12星座4／12運勢出爐

史博館「李奇茂百年展」未公開作曝光！李遠：一群人一起很像台灣

今午後「轟雷雨」　晚起東北季風增強變冷

Fed穩軍心！美股收紅619點　台積電ADR漲3.94％

BMW新世代M5「確認4／30在台上市」！房車＆旅行車同步降臨

中華隊奪冠推「1讚折1元」　喜傑獅筆電不想認帳！開告328位顧客

開撕一級戰區汙名！彰化連3年不打架　大甲媽平安步出永樂街

台灣列美「首波關稅談判名單」！學者：美視台為關鍵戰略夥伴

馬國女公園夜跑遇狼！險遭「拖進草叢」性侵

愛妻婚禮上遇刺身亡　他為愛不惜勇闖冥府尋妻！

關稅戰升溫！摩根大通CEO示警「美經濟劇烈動盪」　衰退率達5成

張孝全演棒球教練太入戲！　練球玩具被兒子強搶：很有緣的連結

王思佳老公遭爆「當司機.保鑣」　首發聲否認..揭低調原因：有簽保密協議

生活熱門新聞

曾傷妻致流產！館長愛犬大雄離世

陸被課145%！他曝台灣2產業「一堆廠商突接急單」

鋒面明晚橫掃「雷雨襲全台」　周日大降溫

LINE「最新詐騙手法」專攻台灣用戶！資安大廠示警

情傷一次就夠！不敢再交出真心TOP3星座

血糖飆高不只是吃太多！基因醫曝體內秘密

差很大！「熱戀期一過就冷淡」TOP5星座

回台灣被要求「補繳1萬2健保費」　醫曝原因

李珠珢彎腰敬禮「辣露北半球」　影片破200萬觀看

武財神生日補財庫！星座運勢出爐

「10股買成10張」嚇傻！睡醒逆轉爽翻

「壓軸」不是最後1個！萬人長知識：一直都誤會了

1200萬透天「分手3200萬賣掉」！前女友、媽怒了

四月中旬好運「四大生肖」

更多熱門

相關新聞

200位中華健兒　出征2025世大運

200位中華健兒　出征2025世大運

2025夏季世界大學運動會將於7月16日至27日在德國萊茵魯爾舉行，中華代表隊預計參加田徑、游泳、競技體操、韻律體操、籃球、排球、桌球、網球、擊劍、柔道、跆拳道、射箭、羽球、划船及沙灘排球等15個運動項目。各項培訓隊自2月1日起已陸續展開集訓。

台灣明年經典賽有望對戰大谷翔平

台灣明年經典賽有望對戰大谷翔平

2025亞洲盃男籃賽　中華隊分組出爐

2025亞洲盃男籃賽　中華隊分組出爐

備戰經典賽赴美！中職找來關鍵人物

備戰經典賽赴美！中職找來關鍵人物

2026亞運總教練出爐！先征亞錦賽

2026亞運總教練出爐！先征亞錦賽

關鍵字：

喜傑獅12強中華隊CJSCOPE

讀者迴響

熱門新聞

曾傷妻致流產！館長愛犬大雄離世

中國準備核彈級報復　傳拋售美債500億美元

川普公開稱「不再需要馬斯克」

陸被課145%！他曝台灣2產業「一堆廠商突接急單」

鋒面明晚橫掃「雷雨襲全台」　周日大降溫

800萬買這3檔股票　出清「慘賠240萬」！他PO畢業文

OL聚餐被灌酒！回家慘遭主管2度性侵

蘇丹護理人員幫治療　淪性奴超過1個月

LINE「最新詐騙手法」專攻台灣用戶！資安大廠示警

影／北京今晚起迎戰10年「罕見」超級大風

女老師拒絕愛愛　慘被男友持斧頭砍死！

黃仁勳如何打動川普？學者曝2關鍵

大樂透頭獎開出一注！幸運兒獨得1.53億

情傷一次就夠！不敢再交出真心TOP3星座

即／川普突嗨喊「關稅政策做得非常好」

更多

最夯影音

更多

#李珠珢 大發福利！15秒影片太香怎麼看都看不完

「TAE台灣成人博覽會」來襲　優月真理奈出場捧超猛「胸」器

【事發瞬間】目睹機身在空中解體！美直升機墜河釀6死

女拋垃圾砸清潔隊員挨告　上網討拍反被炎上

測試男友兄弟問「人在哪！」　毫不猶豫幫忙圓謊：在我這

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面