中華隊奪冠推「1讚折1元」　喜傑獅筆電不想認帳！開告328位顧客

▲知名筆電品牌「喜傑獅」傳出對購買筆電的消費者提告。（圖／翻攝自CJSCOPE 喜傑獅 FB）

文／CTWANT

台灣客製化筆電老品牌「喜傑獅」（CJSCOPE），去年為了慶祝中華隊在12強棒球賽奪冠，推出「1讚折1元」活動，沒想到後來卻反悔，不僅修改遊戲規則，甚至將活動下架。不料，現在傳出業者對購買筆電的300多名客戶提告，再度引發爭議。

喜傑獅去年11月25日發文慶祝中華隊奪冠，舉辦「1讚折1元」的活動，強調官網下單任何筆電，每單都可折價，還強調「這才叫有誠意」。不料，業者卻不斷把截止時間往前移，被抓包修改18次內文才定案，還聲稱網頁發生錯誤無法使用，「遭到駭客攻擊、網站癱瘓、活動文章被Meta下架，活動不可能跳票」，嚴重影響聲譽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲喜傑獅開告328名消費者。（圖／翻攝自喜傑獅 FB）

這段期間累積了1.7萬個讚數，最後喜傑獅承諾盡力補償消費者，照常出貨給顧客，並於今年初退出消費市場。原以為事情告一段落，沒想到有多名網友在PTT、巴哈姆特、臉書社團等貼出判決書，提到328名消費者遭喜傑獅提出民事訴訟，主張契約無效，過不久就會收到法院通知書。

▲喜傑獅發文「1讚折1元」，事後卻反悔。（圖／翻攝自巴哈姆特）

判決書顯示，喜傑獅出貨的筆電金額高達1208萬元，提告的訴訟費卻僅花了11萬。消息曝光後，引發網友砲轟：「買個東西也變被告，是遇到詐騙集團了嗎」、「要告什麼？告自己詐欺嗎？」、「這告得贏，法院真的乾脆收起來」、「這年頭連上網買東西都能被告，怎麼活」、「原來是洗劫師」、「好一招行銷手法，行銷到自己沒商譽了」。

延伸閱讀

▸ 哥嫂拋下孩子！她打兩份工養大姪子 年邁「借幾千周轉」遭辱罵冷眼

▸ 台股重挫…小資媽逢低買進「10股按成10張」 結局神展開

▸ 原始連結