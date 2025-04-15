　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

銀河中心驚現「太空龍捲風」　細絲狂舞1萬年！科學家揭神秘結構

▲▼上海交通大學科學家在銀心分子區發現形似「太空龍捲風」的細長絲狀結構。（圖／翻攝自上海交通大學官網）

▲CMZ的20 km/s分子雲中一組細絲結構。紅色和綠色分別代表由SiO和CH3OH所示蹤的細絲結構，其分佈明顯不同於塵埃連續光譜（藍色所示）所示蹤的稠密氣體。（圖／翻攝自上海交通大學官網）

記者葉睿涵／綜合報導

上海交通大學近日在銀河系中心區域，發現一種前所未見的細長絲狀結構，形似「太空龍捲風」，為天文學界帶來全新認識。這項研究使用阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列（ALMA）觀測，揭示這些絲狀結構在「銀心分子區」（CMZ）中扮演物質循環的重要角色，相關成果已刊登於《天文與天體物理學報》。

綜合科學警報（ScienceAlert）與上海交通大學消息，CMZ是環繞銀河系中心直徑約200至300秒差距的區域，蘊含高達2×10⁷太陽質量的致密分子氣體，並伴隨強烈湍流與高能爆發現象。

上海交通大學天文系博士後楊楷帶領團隊，透過ALMA對2塊分子雲進行高解析度觀測，並在一氧化矽（SiO）與其他8種分子輻射線中，意外發現這些僅0.01秒差距、長而窄的細絲狀結構，其速度結構與現有氣體外流模型不同，且未與塵埃輻射對應，顯示其具有不同的形成機制。

▲▼上海交通大學科學家在銀心分子區發現形似「太空龍捲風」的細長絲狀結構。（圖／翻攝自上海交通大學官網）

▲CMZ的2個分子雲中偵測到多處細絲結構。紫色代表SiO的偵測訊號，紅線代表認證出的細絲結構的骨架。（圖／翻攝自上海交通大學官網）

這些「太空龍捲風」並非靜態存在，而是由強烈激波作用下形成的短暫動力結構。觀測結果顯示，細絲內部存在碰撞激發的甲醇（CH₃OH）脈澤，代表其處於高溫高密度的激波環境。團隊推測，激波將SiO與多種有機分子從塵埃釋放至氣相，形成可快速將物質重新分布至銀河中心的短命結構。

進一步分析指出，這些細絲與過去在CMZ觀測到的密集氣體絲狀體不同，可能由激波與分子雲的交互作用產生，壽命約一萬年。它們受湍流壓力主導，並在消散後將氣態分子重新凍結回塵埃，有助於理解CMZ中矽與有機分子的廣泛分布來源，提供銀河系中心動力與化學演化的新視角。

研究人員表示，若未來觀測證實這類細絲在CMZ中普遍存在，將有助於解釋該區域的物質再循環機制。團隊計劃結合更全面的巡天觀測與數值模擬，進一步探討「太空龍捲風」的形成機制與分布特徵，並評估它是不是也存在於其他星系核心之中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
594 2 8110 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《戲說》臨演「10小時只領500元」！服裝全自備　離譜內幕曝
罷免葉元之二階門檻達標　連署收件破2萬4千份
快訊／大谷翔平第5轟出爐！道奇3比0領先　睽違一周再開砲
232萬人被錢香醒！10檔ETF今入帳
台海開戰恐怖後果！　美司令警告「50萬人絕望死」：比大蕭條更
快訊／川普考慮汽車零件關稅豁免　8台廠盤中亮燈漲停
黑道金牌學霸「京葵」又被抓！喬60萬車損...竟喊出天價15

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

銀河中心驚現「太空龍捲風」　細絲狂舞1萬年！科學家揭神秘結構

韓女硬開飛機逃生門！機長急煞「疏散滑梯放下」　她被逮委屈喊好悶

義大利富豪家族傳是李嘉誠港口大買家　貝萊德控制巴拿馬2港口

台海開戰恐怖後果！　美司令警告「50萬人絕望死」：比大蕭條更慘

中國、越南簽署45項合作協議　川普：他們想搞垮美國

80歲阿公「大阪世博」大喊有炸彈！安檢200人急疏散　他下場慘了

川普關稅衝擊　韓國政府宣布：向晶片產業提供7500億元補助

快訊／川普火速出手！　美教育部：凍結哈佛22.6億美元聯邦補助

曾親赴賴清德就職典禮　美前副國務卿阿米塔吉逝世

台積電遭點名！川普擬對半導體、藥品加徵關稅　商務部展開調查

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

#舉重 槓鈴撞牆破大洞　她看直接傻眼拿筆簽名紀念

【載具富翁】印載具紋身貼去便利商店實測大成功！

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

【徵未來兒媳婦】爸搞笑列各種優點XD

【不要睡！】爸哄睡完準備睡覺嫩嬰卻起床了XD

【婚前VS.婚後】重溫老婆婚前穿搭 老公見反差超大笑翻

調皮娃爬櫃子下秒傾倒！媽見物品散落一地眼神死

#國道 白車疑未減速追尾名車　車頭全撞毀...目擊駕駛驚叫

正妹媽深情唱蔡健雅《Beautiful Love》 結尾撩頭髮太美惹！

銀河中心驚現「太空龍捲風」　細絲狂舞1萬年！科學家揭神秘結構

韓女硬開飛機逃生門！機長急煞「疏散滑梯放下」　她被逮委屈喊好悶

義大利富豪家族傳是李嘉誠港口大買家　貝萊德控制巴拿馬2港口

台海開戰恐怖後果！　美司令警告「50萬人絕望死」：比大蕭條更慘

中國、越南簽署45項合作協議　川普：他們想搞垮美國

80歲阿公「大阪世博」大喊有炸彈！安檢200人急疏散　他下場慘了

川普關稅衝擊　韓國政府宣布：向晶片產業提供7500億元補助

快訊／川普火速出手！　美教育部：凍結哈佛22.6億美元聯邦補助

曾親赴賴清德就職典禮　美前副國務卿阿米塔吉逝世

台積電遭點名！川普擬對半導體、藥品加徵關稅　商務部展開調查

曾選民眾黨議員公開罵嘻小瓜：不男不女！　「看到男男就反胃」遭炎上

北市公車深夜撞斷電桿！爆炸火光四射　木柵路五段一度雙向封閉

酸嘻小瓜「男不男女不女」　四叉貓挖出身分：民眾黨議員落選人

檢偵辦藍青年軍涉連署造假　李進勇移送39案：盼大家「以此為鑑」

網紅開箱豪宅建案傳詐騙？「團購6折買房」話術誘富商、醫師上當

大阪萬博必看科技亮點！近距賞空中飛行車　自動洗澡機15分鐘就好

新台裔籃球之光！　陳凱玲WNBA選秀第3輪被女武神挑中

消失2年「抓猴神器」悄悄復活！　自介超嗆

中國人不打中國人！總統府、士林憲兵隊士官集體拍投降片下場曝

中信金董事均酬破億元奪冠　聯發科加計兼任員工酬金得第一

【徵未來兒媳婦】爸搞笑列各種優點XD

國際熱門新聞

赴韓旅遊注意！日本「止痛神藥」不能帶

前大使介文汲預言：川普30天後必向中國求和

美飛機墜毀6死！罹難者全是高學歷菁英

西班牙漁民捕獲6.7公尺海地巨獸！　專家驚曝是「瀕危」姥鯊

川普威脅撤資90億美元　哈佛強硬拒絕

輝達宣布：在美建設16兆AI基礎設施

即／美教育部：凍結哈佛22.6億美元聯邦補助

日本山區2個月地震1300次　專家：不尋常

輝達宣布在美投資5000億　川普曝原因

川普擬對半導體、藥品加徵關稅　商務部調查

川普暗示豁免汽車零組件關稅！美4大指數收漲　台積電ADR跌近1％

台海開戰恐怖後果！美司令警告：50萬人絕望死

凱蒂佩芮要上太空了　火箭21：30發射

Fed理事沃勒：對等關稅一旦恢復　恐必須快速連續降息

更多熱門

相關新聞

中越簽45項合作案　川普：他們想搞垮美國

中越簽45項合作案　川普：他們想搞垮美國

中國國家主席習近平14日訪問越南，雙方簽署45項合作協議。美國總統川普（Donald Trump）對此表示，中國試圖加深與越南的經濟關係，可能是打算搞垮美國，但自己並不會責怪他們。

台灣民意民調／半數同意中國是境外敵對勢力　68%贊成遣返「亞亞」

台灣民意民調／半數同意中國是境外敵對勢力　68%贊成遣返「亞亞」

高規格迎習近平！大馬出動反恐車護送

高規格迎習近平！大馬出動反恐車護送

前官員曝：川普政府對台政策「陷宮鬥」

前官員曝：川普政府對台政策「陷宮鬥」

柬埔寨將百名涉電詐台人「遣送中國」　外交部表達嚴正關切與抗議

柬埔寨將百名涉電詐台人「遣送中國」　外交部表達嚴正關切與抗議

關鍵字：

中國上海交通大學銀心分子區CMZ太空龍捲風細長絲狀結構楊楷

讀者迴響

熱門新聞

雲林男西濱逆向飆撞轎車畫面曝　倒地當場慘死

快訊／8級強風來了　下波「鋒面掃台」時間曝

赴韓旅遊注意！日本「止痛神藥」不能帶

白種元新節目「無限期延播」

前大使介文汲預言：川普30天後必向中國求和

張兆志公開「霸凌前妻」黑粉群　點名陳沂、鍾明軒

貴婦奈奈將投案！　逃亡7年突寫「千字文」爆祕辛

台中惡火母緊抱2幼女燒到碳化

貴婦奈奈的「機智逃亡生活」直擊　撿別人不要的來用

富爸爸去年送子女共480萬　誤解贈與稅規定慘噴47.2萬

家裡超窮！大學打工「每天30元吃飯」　她逆轉進台積電

NBA太陽開除去年才簽16億合約教頭

獨／台灣最神祕兇殘黑幫頭子落網

歌手JJJ病逝　經紀公司悲痛證實

美飛機墜毀6死！罹難者全是高學歷菁英

更多

最夯影音

更多

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

#舉重 槓鈴撞牆破大洞　她看直接傻眼拿筆簽名紀念

【載具富翁】印載具紋身貼去便利商店實測大成功！

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

【徵未來兒媳婦】爸搞笑列各種優點XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面