中國、越南簽署45項合作協議　川普：他們想搞垮美國

▲川普表示，中國試圖加深與越南的經濟關係，可能是打算搞垮美國。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

中國國家主席習近平14日訪問越南，雙方簽署45項合作協議。美國總統川普（Donald Trump）對此表示，中國試圖加深與越南的經濟關係，可能是打算搞垮美國，但自己並不會責怪他們。

根據《南華早報》報導，川普14日表示，「我不怪中國，也不怪越南。我真的不怪。他們今天正在開會，聽起來很棒，不是嗎？多好的一場會議啊，就像是在一起想辦法『我們要怎麼搞垮（screw）美國？』」

川普接著說，「我不怪習主席（習近平）。我喜歡他，他也喜歡我。就是……你懂的，誰知道呢？」

習近平14日與越共總書記蘇林會談，雙方簽署45項合作協議，內容涵蓋互聯互通、人工智慧、海關檢驗檢疫、農產品貿易、文化和體育、民生、人力資源開發、媒體等領域。

▲習近平14日與越共總書記蘇林會談。（圖／路透）



中國目前是越南最大貿易夥伴，根據中國海關資料，2024年中越雙邊貿易額比前一年成長了14.6%。中國商務部數據顯示，光是2024年前8個月，中資企業就在越南投資了將近20億美元（約台幣645億元）。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）14日在阿根廷布宜諾斯艾利斯接受《彭博社》訪問時則表示，與中國的任何協議都得由最高層來決定，也就是兩國領導人親自參與。

貝森特指出，「這一定會來自最上層。川普總統和習主席的關係很好。」他也強調，關稅不是什麼玩笑，「那都是大數字。」

另外，針對中美經濟脫鉤議題，貝森特語氣保留地表示，「沒必要，但也可能會發生。」