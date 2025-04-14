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前官員曝：美政府對台政策陷宮鬥　中國加強軍演「測試川普底線」

▲▼川普。（圖／路透）

▲ 川普至今未對台灣問題明確表態。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國近期接連在印太地區進行實彈軍演、測試兩棲登陸艦與深海電纜切割技術，專家指出，此舉不僅向區域鄰國施壓，也正試探美國總統川普對中國擴張的反應。而川普至今未明確表態，令盟友備感焦慮。

《衛報》14日報導，中國短短5周內接連在澳洲、台灣與越南家門口實彈演習，還測試登陸駁船及可切斷海底網路電纜的設備。澳洲戰略政策研究所（ASP）高級分析師戴維斯（Malcolm Davis）指出，中國正關注川普政府動向，「看看他們能推進到什麼程度」。

美國國務院1日曾發聲譴責中國在台灣海峽的「侵略性軍事行動與言論」；五角大廈也重申，中國仍是美國的最大威脅，但川普本人至今未對台灣問題明確表態。他不怕與高級顧問意見相左，對烏克蘭停火談判與關稅問題的態度更讓人難以相信他對任何特定全球事務有一致的長期戰略，但印太盟友仍希望取得川普的保證。

一名前國務院官員透露，川普政府內部高層對於美軍介入印太地區與保護台灣不受中國侵略的程度有所分歧，「確實有不同派系，就像宮鬥一樣，爭奪影響川普的最後話語權」，如傳統國家安全派的國務卿盧比歐（Marco Rubio）和MAGA派國安顧問沃爾茲（Mike Waltz），「一定存在分歧」，但川普傾向哪一方仍不明朗。

澳洲洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）國際安全項目主任羅格文（Sam Roggeveen）則指出，川普政府中有一派希望撤離歐洲、轉向亞洲，但川普是否同意擴大亞洲參與仍不清楚。

報導分析 ，北京將密切觀察川普，若俄羅斯總統普丁能以經濟誘因促使川普達成「大交易」，以換取烏克蘭土地，北京可能考慮用相同方式處理台灣問題。

但華府亞洲集團資深顧問舒克佩奇（Jenny Schuch-Page）指出，光是和中國進行「大交易」的可能性就足以令東南亞國家不安。」中國駐美大使館發言人劉鵬宇則反駁美方對軍演的批評，「扭曲事實與真相，干涉中國內政」。

亞洲社會政策研究所安全與外交副負責人羅素（Danny Russel）指出，美國缺乏長期對中戰略令人憂心，且大規模裁撤中情局（CIA）中國專家與削減自由亞洲電台（RFA）預算，讓美國在資訊戰中自斷手腳，「當美國及盟友的國安與經濟利益需要明確表態時，我們卻自我蒙蔽」。

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