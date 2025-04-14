柬埔寨將百名涉電詐台人「遣送中國」　外交部表達嚴正關切與抗議

▲外交部。（圖／記者黃國霖攝）

記者郭運興／台北報導

外交部今（14日）表示，柬埔寨政府近日破獲電信詐騙據點，逮捕計180名我國人。柬方並分別於4月13日晚間及14日凌晨配合中國要求，將3批包含中國及我國籍犯嫌、近190人全數遣送中國，而且柬方在中國施壓下未提供我國人名單及具體遣送人數。外交部強調，持續促請柬方儘速提供外，更對此表達嚴正關切與抗議，政府也將透過兩岸機制瞭解。

外交部指出，我國駐胡志明市辦事處於4月1日接獲相關消息後，立即透過各種管道與柬埔寨政府全力進行交涉，要求柬國政府提供我國籍犯嫌名單，並務必依據「國籍管轄原則」的國際慣例，將涉案國人遣返我國接受司法調查與審判。

外交部強調，本案雖經我駐處積極交涉，柬國不但沒有提供我涉案國人名單，更強行將涉案國人遣送中國，對於柬國政府扈從中國、漠視國際慣例且罔顧我當事國人意願等行為，表達嚴正關切與遺憾，並已指示我國駐胡志明市辦事處向柬方表達我政府嚴正抗議。

外交部指出，已於事前與相關部會研商，並於事件發生後第一時間，轉知法務部及大陸委員會續處，盼透過「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」的機制，要求將國人送返我國，有關本案確切涉案國人人數等資訊，駐處持續與柬方交涉中，政府也將透過兩岸機制瞭解。

最後，外交部再次呼籲，國人切勿心存僥倖赴海外從事包括電信詐騙在内的不法行爲，以免觸犯當地國法律而繫獄海外，不僅斷送個人前途，也損害國家形象。我政府各相關部門將持續通力合作，與相關國家共同加強打擊跨國犯罪。