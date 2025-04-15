　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣民意民調／半數同意中國是境外敵對勢力　68%贊成遣返「亞亞」

▲▼國人對陸配亞亞案態度。（圖／台灣民意基金會提供）

▲國人對中配亞亞案態度。（圖／台灣民意基金會提供）

記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會今（15日）公布最新民調，民調詢問，是否認同賴清德所說中國已成台灣境外敵對勢力，數據顯示，49%民眾認同、43%不認同；民調也詢問，是否贊成賴政府對亞亞案的處理？民調顯示，68%民眾贊同、僅26%不認同，相當一面倒。

民調詢問：「賴總統說「今日的中國已成台灣的境外敵對勢力」，請問您同不同意？」結果發現：28.7%非常同意，20.4%還算同意，20.4%不太同意，22.2%一點也不同意，6%沒意見，2.3%不知道、拒答。

▼ 國人對「總統賴清德認定中國已成境外敵對勢力」的態度。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼ 國人對「總統賴清德認定中國已成境外敵對勢力」的態度。（圖／台灣民意基金會提供）

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這項發現傳達了一個重要訊息，那就是，多數台灣人接受賴清德總統將中國定性為境外敵對勢力，雖然不接受的人也不少。 賴清德總統3月13日宣布將中國（中共）定性為「境外敵對勢力」，大力碰觸國內與兩岸政治最敏感神經，引起國民黨強烈反彈，但顯然台灣社會多數人能接受賴總統這樣的定性與定調，這也是台灣意識高漲的表現。

若與政黨支持傾向看，朝野政黨對「中國是境外敵對勢力」看法南轅北轍，涇渭分明。具體地講，民進黨支持者，八成三同意，一成二不同意；國民黨支持者，一成七同意，七成九不同意；民眾黨支持者，二成九同意，六成九不同意；中性選民，三成三同意，四成七不同意。

若從年齡層看，除了35-44歲外，其他每一個年齡層都呈現多數同意「中國是境外敵對勢力」。具體地說，20-24歲，七成一同意，二成九不同意；25-34歲，五成二同意，四成三不同意；35-44歲，四成六同意，四成九不同意；45-54歲，五成一同意，四成一不同意；55-64歲，四成九同意，四成四不同意；65歲及以上，四成三同意，四成一不同意。

民調也詢問：「陸配網紅劉振亞因在網路宣揚「武統」言論，遭檢舉有危害國家安全之虞，內政部移民局受理後決定，「廢止其在台依親居留許可，五年內不得再申請，並強制遣返」（簡稱「亞亞案」），引發爭議。一般說來，您贊不贊成賴政府對亞亞案的處理？」

結果發現：46%非常贊成，21.5%還算贊成，14.8%不太贊成，11.3%一點也不贊成，4.1%沒意見，2.4%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，六成八贊成賴政府對亞亞案的處理，二成六不贊成。

游盈隆指出，這項發現傳達了一個清楚的訊息，那就是，台灣社會高度肯定賴政府對亞亞案的處理。超過三分之二多數能接受，意味這個社會樂見政府將公然鼓吹武統的陸配劉振亞依法強制出境，是有共識的。 陸配劉振亞案因在網路鼓吹武統言論，被賴政府遞解出境，輿情譁然。

游說明，3月26日，75位學者聯名呼籲並譴責政府這項處置，其中不乏知名學者，認為有違「政府保護人權的民主法治精神」，引起軒然大波。但從整體民意反應看，台灣主流民意這次站在國家安全這一邊，不認為人民有鼓吹武統的自由。

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年4月7-9日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1080人，市話758人，手機322人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
594 2 8110 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／川普考慮汽車零件關稅豁免　8台廠盤中亮燈漲停
黑道金牌學霸「京葵」又被抓！喬60萬車損...竟喊出天價15
川普下波關稅衝擊藥品？　邱泰源：癌症藥有可能漲價
行車糾紛狂揍老翁！　他53分鐘後上國道慘死
台灣民意民調／賴清德不滿意度45.7%創新高　他分析2原因造
白種元形象跌谷底！　新節目「無限期延播」
AMD宣布採用台積電先進2奈米產品　蘇姿丰：重要合作夥伴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

預言大罷免藍營台北市最危險！　林濁水：至少2、3個被罷掉

川普考慮汽車零件關稅豁免　8台廠盤中亮燈漲停

藍委衝北檢聲援「罷吳四騎士」　綠委：就是你們把青年推向法律邊緣

川普下波關稅衝擊藥品？　邱泰源：癌症藥有可能漲價

喊幫羅智強分攤付「罷吳6人」230萬交保金　游淑慧：對的事一起來

台灣民意民調／賴清德不滿意度45.7%創新高　他分析2原因造成

台灣民意民調／半數同意中國是境外敵對勢力　68%贊成遣返「亞亞」

快訊／罷綠委團體又被搜！　新北檢約談罷免蘇巧慧、吳琪銘領銜人

蔣萬安要求對共諜案表態　卓榮泰反擊：該有國格時不要曖昧不清

雲林狠師長期體罰學生　調查啟動後卻未依法停職還升職

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

#舉重 槓鈴撞牆破大洞　她看直接傻眼拿筆簽名紀念

【載具富翁】印載具紋身貼去便利商店實測大成功！

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

【徵未來兒媳婦】爸搞笑列各種優點XD

【婚前VS.婚後】重溫老婆婚前穿搭 老公見反差超大笑翻

【不要睡！】爸哄睡完準備睡覺嫩嬰卻起床了XD

調皮娃爬櫃子下秒傾倒！媽見物品散落一地眼神死

#國道 白車疑未減速追尾名車　車頭全撞毀...目擊駕駛驚叫

正妹媽深情唱蔡健雅《Beautiful Love》 結尾撩頭髮太美惹！

預言大罷免藍營台北市最危險！　林濁水：至少2、3個被罷掉

川普考慮汽車零件關稅豁免　8台廠盤中亮燈漲停

藍委衝北檢聲援「罷吳四騎士」　綠委：就是你們把青年推向法律邊緣

川普下波關稅衝擊藥品？　邱泰源：癌症藥有可能漲價

喊幫羅智強分攤付「罷吳6人」230萬交保金　游淑慧：對的事一起來

台灣民意民調／賴清德不滿意度45.7%創新高　他分析2原因造成

台灣民意民調／半數同意中國是境外敵對勢力　68%贊成遣返「亞亞」

快訊／罷綠委團體又被搜！　新北檢約談罷免蘇巧慧、吳琪銘領銜人

蔣萬安要求對共諜案表態　卓榮泰反擊：該有國格時不要曖昧不清

雲林狠師長期體罰學生　調查啟動後卻未依法停職還升職

肯德基鬆餅雞腿堡開賣3天缺貨　業者加開預購「明天截止」

高雄賓士刷倒路邊整排機車下秒肇逃　警調監視器追車主

川普「關稅政策」一再修改　陸外交部勸美：放棄極限施壓

預言大罷免藍營台北市最危險！　林濁水：至少2、3個被罷掉

川普考慮汽車零件關稅豁免　8台廠盤中亮燈漲停

80歲阿公「大阪世博」大喊有炸彈！安檢200人急疏散　他下場慘了

家登日本久留米廠動土　加速滿足海外客戶需求

公務員請生理假被刁難　主管喊「下午去家訪」納入考核！兩派論戰

「180名涉詐台人」被送中國！外交部抗議　網酸爆：要回來輕判？

藍委衝北檢聲援「罷吳四騎士」　綠委：就是你們把青年推向法律邊緣

#高雄 「 #討錢姊 」要不到300怒打人　反遭男子拿安全帽海K！

政治熱門新聞

川普捅破天！　邱毅點名「他」：這個鍋揹定了

涉連署造假遭約談+1　罷免吳思瑤召集人賴苡任被調查局帶回

挺藍軍戰賴清德　羅智強：有種抓我進北檢

朝野組「3黨訪美團」救關稅　17人名單曝

陳冲：對等關稅「台灣首批談判」很危險

苗栗最年長人瑞、立委陳超明母陳林白菜辭世

快訊／罷綠委團體又被搜！　新北檢約談罷免蘇巧慧、吳琪銘領銜人

罷吳藍軍涉連署造假　王鴻薇衝北檢抗議

柬埔寨將百名涉電詐台人「遣送中國」　外交部表達嚴正關切與抗議

頭份警分局發反罷免文被罵翻！火速刪文道歉

台灣民意民調／賴清德不滿意度45.7%創新高　他分析2原因造成

徐巧芯「誤爆共諜」干擾辦案　許淑華：幫中共掩護？

賴清德接見北科大校友　意外變關稅戰「產業傾聽之旅」

罷吳6被告保金230萬　羅智強霸氣：我全出

更多熱門

相關新聞

台灣民意民調／賴清德不滿意度45.7%創新高　他分析2原因造成

台灣民意民調／賴清德不滿意度45.7%創新高　他分析2原因造成

台灣民意基金會今（15日）公布最新民調，總統賴清德最新滿意度部分，數據顯示，45.9%贊同賴清德總統處理國家大事的方式，創520以來次低，45.7%不贊同，創下任內新高紀錄。贊同者下滑3個百分點、不贊同者上揚6.6個百分點，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，民調與上個月有天壤之別。這無疑是一個嚴重的警訊。主要短期因素有二，一個是大罷免的後座力，另一個是川普震撼，也就是美國總統川普新關稅政策的衝擊。

高規格迎習近平！大馬出動反恐車護送

高規格迎習近平！大馬出動反恐車護送

賴清德接見北科大校友　意外變關稅戰「產業傾聽之旅」

賴清德接見北科大校友　意外變關稅戰「產業傾聽之旅」

前官員曝：川普政府對台政策「陷宮鬥」

前官員曝：川普政府對台政策「陷宮鬥」

柬埔寨將百名涉電詐台人「遣送中國」　外交部表達嚴正關切與抗議

柬埔寨將百名涉電詐台人「遣送中國」　外交部表達嚴正關切與抗議

關鍵字：

民調賴清德中國境外敵對勢力亞亞案陸配中配台海局勢

讀者迴響

熱門新聞

雲林男西濱逆向飆撞轎車畫面曝　倒地當場慘死

快訊／8級強風來了　下波「鋒面掃台」時間曝

赴韓旅遊注意！日本「止痛神藥」不能帶

前大使介文汲預言：川普30天後必向中國求和

白種元新節目「無限期延播」

張兆志公開「霸凌前妻」黑粉群　點名陳沂、鍾明軒

貴婦奈奈將投案！　逃亡7年突寫「千字文」爆祕辛

台中惡火母緊抱2幼女燒到碳化

貴婦奈奈的「機智逃亡生活」直擊　撿別人不要的來用

家裡超窮！大學打工「每天30元吃飯」　她逆轉進台積電

NBA太陽開除去年才簽16億合約教頭

富爸爸去年送子女共480萬　誤解贈與稅規定慘噴47.2萬

歌手JJJ病逝　經紀公司悲痛證實

美飛機墜毀6死！罹難者全是高學歷菁英

獨／台灣最神祕兇殘黑幫頭子落網

更多

最夯影音

更多

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

#舉重 槓鈴撞牆破大洞　她看直接傻眼拿筆簽名紀念

【載具富翁】印載具紋身貼去便利商店實測大成功！

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

【徵未來兒媳婦】爸搞笑列各種優點XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面