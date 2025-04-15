台灣民意民調／半數同意中國是境外敵對勢力　68%贊成遣返「亞亞」

▲國人對中配亞亞案態度。（圖／台灣民意基金會提供）



記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會今（15日）公布最新民調，民調詢問，是否認同賴清德所說中國已成台灣境外敵對勢力，數據顯示，49%民眾認同、43%不認同；民調也詢問，是否贊成賴政府對亞亞案的處理？民調顯示，68%民眾贊同、僅26%不認同，相當一面倒。

民調詢問：「賴總統說「今日的中國已成台灣的境外敵對勢力」，請問您同不同意？」結果發現：28.7%非常同意，20.4%還算同意，20.4%不太同意，22.2%一點也不同意，6%沒意見，2.3%不知道、拒答。

▼ 國人對「總統賴清德認定中國已成境外敵對勢力」的態度。（圖／台灣民意基金會提供）



台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這項發現傳達了一個重要訊息，那就是，多數台灣人接受賴清德總統將中國定性為境外敵對勢力，雖然不接受的人也不少。 賴清德總統3月13日宣布將中國（中共）定性為「境外敵對勢力」，大力碰觸國內與兩岸政治最敏感神經，引起國民黨強烈反彈，但顯然台灣社會多數人能接受賴總統這樣的定性與定調，這也是台灣意識高漲的表現。

若與政黨支持傾向看，朝野政黨對「中國是境外敵對勢力」看法南轅北轍，涇渭分明。具體地講，民進黨支持者，八成三同意，一成二不同意；國民黨支持者，一成七同意，七成九不同意；民眾黨支持者，二成九同意，六成九不同意；中性選民，三成三同意，四成七不同意。

若從年齡層看，除了35-44歲外，其他每一個年齡層都呈現多數同意「中國是境外敵對勢力」。具體地說，20-24歲，七成一同意，二成九不同意；25-34歲，五成二同意，四成三不同意；35-44歲，四成六同意，四成九不同意；45-54歲，五成一同意，四成一不同意；55-64歲，四成九同意，四成四不同意；65歲及以上，四成三同意，四成一不同意。

民調也詢問：「陸配網紅劉振亞因在網路宣揚「武統」言論，遭檢舉有危害國家安全之虞，內政部移民局受理後決定，「廢止其在台依親居留許可，五年內不得再申請，並強制遣返」（簡稱「亞亞案」），引發爭議。一般說來，您贊不贊成賴政府對亞亞案的處理？」

結果發現：46%非常贊成，21.5%還算贊成，14.8%不太贊成，11.3%一點也不贊成，4.1%沒意見，2.4%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，六成八贊成賴政府對亞亞案的處理，二成六不贊成。

游盈隆指出，這項發現傳達了一個清楚的訊息，那就是，台灣社會高度肯定賴政府對亞亞案的處理。超過三分之二多數能接受，意味這個社會樂見政府將公然鼓吹武統的陸配劉振亞依法強制出境，是有共識的。 陸配劉振亞案因在網路鼓吹武統言論，被賴政府遞解出境，輿情譁然。

游說明，3月26日，75位學者聯名呼籲並譴責政府這項處置，其中不乏知名學者，認為有違「政府保護人權的民主法治精神」，引起軒然大波。但從整體民意反應看，台灣主流民意這次站在國家安全這一邊，不認為人民有鼓吹武統的自由。

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年4月7-9日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1080人，市話758人，手機322人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。