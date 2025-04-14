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高規格迎習近平！大馬媒體播央視節目　出動反恐車護送「紅旗」御駕

▲▼ 2025年習近平出席江蘇代表團、連續三年參加、2025兩會 。（圖／翻攝央視）

▲習近平將在15日下午5時30分訪問馬來西亞，該國出動最高級別安保護送。（圖／翻攝央視）

記者葉睿涵／綜合報導

中國國家主席習近平即將在4月15日訪問馬來西亞，大馬當局也對此嚴正以待，以高級別反恐措施布防，做足保安工作，為迎接習近平做準備。目前，當地警察總長拉札魯丁已親自對習近平可能經過的區域進行空中勘察，當局也將在習近平訪馬期間，關閉136個路段和地點，為中國代表團提供最高級別的安全保障。

綜合當地媒體報導，為迎接習近平的到來，馬來西亞當局在安保上做足了萬全準備。警方日前在Facebook上傳照片，顯示總長拉札魯丁已乘坐直升機，在大馬行政中心「布特拉再也」周邊進行長達1小時的空中勘察，檢視中國代表團可能行經的路線與官方活動區域，確保為習近平提供最高級別的安全保障。

KPN LAKUKAN PEMANTAUAN UDARA PERSIAPAN PDRM SEMPENA LAWATAN RASMI PRESIDEN REPUBLIK RAKYAT CHINA KE MALAYSIA Putrajaya,...

Posted by Polis Diraja Malaysia ( Royal Malaysia Police ) on Saturday, April 12, 2025

為配合習近平到訪，當局也在15至17日暫時分段關閉17條道路的136個路段和地點，以方便中國車隊通行。習近平此次訪馬的座駕是紅旗N701轎車。此前，中國相關單位已提前以專機方式，將這輛紅旗N701從中國空運至大馬。

為了運送紅旗N701，中國當局進行了周密安排，除了事前派出專業團隊提前到大馬勘察，還特別與安保、外交、交通等部門進行協調，確保車輛在目的地的接送、停放、警戒等流程無縫銜接；即使到習近平到訪的前一天，這輛紅旗N701的車身還覆蓋著黑布，相當神秘。報導稱，紅旗N701具備中國汽車工業的尖端技術及工藝，除了代表中國的國家形象，也是習近平出訪的重要標配。據悉，紅旗N701的年產量只有5輛，比勞斯萊斯還要珍貴。


當地媒體指出，此行是習近平時隔12年再次訪馬，對於推動2國關係有著重要意義。馬來西亞外交部長莫哈末哈山表示，中馬應藉此機會強化合作，尤其在貿易上達成雙贏。他進一步強調，由於目前的國際貿易環境混亂，因此馬來西亞與中國和東盟國家的貿易關係需要更系統化地開展。

配合習近平到馬來西亞展開國事訪問，大馬媒體也在13日開始，於當地4個電視頻道和平台播放由中國中央廣播電視總台（CMG）製作的電視節目，其中包括《習近平的文化情緣》、《航拍中國：新疆篇》、《擺脫貧困》、《中國中醫藥大會》、《澎湃中國》，以及《Z世代青年說》。中方指出，這是CMG與大馬媒體聯合推動的一項重要文化交流舉措，旨在鞏固2國友誼。

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