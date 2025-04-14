赴韓旅遊注意！日本「止痛神藥」禁攜入境　他慘被沒收還留紀錄

▲ 民眾去日本玩常買藥妝回國。（圖／記者蔡玟君攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國人赴日旅遊必逛的就屬藥妝店，其中女性常買「EVE止痛藥」來緩解經痛問題，不過一名南韓網友警告，他近日從日本購買EVE返韓，卻被機場海關攔下，還因此留下違規紀錄。原來南韓當局自4月起已全面禁止攜帶EVE入境，有計畫赴韓旅遊的民眾須多加留意。

綜合韓媒Money Today及《紐西斯通訊社》，這名網友日前在網路論壇發文警告「不要買EVE回來」，文中說明，他在日本唐吉軻德買了EVE止痛藥，回國時卻被海關人員擋下，「因為說是屬於含有抗精神性成分的毒品類」，寫了事情經過書後便被沒收作廢，且EVE QUICK及藥效較溫和的EVE A皆屬毒品類，「只會留下違規紀錄」。

事實上，南韓關稅廳3月才宣布，因旅客攜帶含有毒品類成分的感冒藥、安眠藥及減肥藥等非法藥品入境情形劇增，對此將加強管制，並從4月起全面禁止攜帶EVE止痛藥入境。

由於部分EVE止痛藥中含有「丙烯異丙乙酸尿」（Allylisopropylacetylurea）成分，在南韓現行毒品管制相關法令中被歸類為抗精神性藥物，會影響人體中樞神經系統，具高度依賴性及成癮性。關稅廳表示，「若含有有害成分就不能攜入國內，必須退回或銷毀」，提醒入境旅客務必留意相關規定。