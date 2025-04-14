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韓鐵路隧道崩塌第4天！他「失蹤72小時」仍未獲救　當局認搜救困難

▲▼南韓京畿道光明市廣域鐵道「新安山線」地下隧道因支撐柱龜裂而坍塌。（圖／達志影像）

▲南韓京畿道光明市廣域鐵道「新安山線」地下隧道因支撐柱龜裂而坍塌。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓京畿道光明市一處正在興建中的鐵路「新安山線」，11日下午疑似因地下隧道梁柱出現龜裂、失去支撐而發生大規模地層塌陷，導致2名工人當場受困，其中一名30多歲的挖土機司機獲救，然而另一名50多歲的男性工人至今仍不見蹤影，失蹤時間已經超過「黃金72小時」。

根據《韓聯社》，警消當局今（14）日指出，直到14日下午3時30分，依舊尚未掌握該名失蹤的50多歲男性工人的詳細位置，該名工人為鐵路建商「POSCO E&C」的員工，11日下午3時13分發生大規模坍塌後當場遭到活埋，儘管過去仍有許多超過72小時仍奇蹟獲救生還的案例，但家屬仍在現場心急如焚等待。

據悉，30年前1995年首爾「三豐百貨」倒塌時，一名倖存者撐了足足377個小時（15天）終於奇蹟生還；2022年慶尚北道奉化郡礦場崩塌時，一名礦工在221個小時（9天）以後奇蹟獲救。

▲▼搜救當局至今仍未能順利進到地下搜救該名失蹤工人。（圖／達志影像）

▲搜救當局至今仍未能順利進到地下搜救該名失蹤工人。（圖／達志影像）

報導指出，在地下隧道崩塌事故發生後，警方在追蹤失蹤工人的手機訊號時，發現手機疑似正反覆打開、關閉電源，不過在經過1個多小時後，該支手機便於當天下午4時完全沒電，因此警方再也無法繼續追蹤手機定位。

儘管因遭活埋至地底深處而導致訊號暫時切斷，但手機反覆開關機也可能被視為生還者向外界釋出的「求救信號」。

搜救當局指出，其他人表示在崩塌事故發生前，曾親眼目擊到該名失蹤工人待在做為「教育棟」的貨櫃，而現場工地總共有6個貨櫃，搜救隊員透過肉眼親自確認貨櫃位置，不過該貨櫃已被灌入大量土砂。

另外，從14日凌晨0時起至下午3時30分，光明市累積降雨達6.5mm，預估降雨還會持續至晚間9時，並再降下5到10mm的雨量。對此，光明消防署相關人士證實，考量到氣象環境變化，加上擔憂現場還會再度發生地層下陷與其他崩塌風險，才會導致搜救不斷延後，且難以取得讓搜救隊潛入地下安全搜救的地點。

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