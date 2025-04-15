川普關稅衝擊　韓國政府宣布：向晶片產業提供7500億元補助

▲半導體晶片 。（示意圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

面對美國川普政府貿易政策日益不確定、以及中國競爭對手持續崛起，南韓政府16日宣布，將針對國家關鍵產業半導體加碼扶植計畫，總額提升至33兆韓元（約新台幣7500億元），較去年公布的26兆韓元方案增加約4分之1。

根據包含產業通商資源部等多部會的聯合聲明，南韓也將針對半導體產業的金融支援計畫擴大至20兆韓元（約新台幣4600億元），相較於先前的17兆韓元方案有明顯提升。政府指出，此一舉措旨在協助企業因應日益沉重的國際競爭成本，並強化整體競爭力。

南韓是全球第四大經濟體，也是記憶體晶片領域的龍頭國家，三星電子（Samsung Electronics）與SK海力士（SK Hynix）分別為全球最大與第二大記憶體製造商。不過在晶片設計與晶圓代工領域，南韓企業與台積電等部分國際對手相比仍有差距。

根據南韓政府統計，2024年該國半導體出口金額達1419億美元，占全國出口總額的21％。其中對中國出口為466億美元，對美出口為107億美元。

美國總統川普日前表示，預計將於下周公布針對進口半導體產品的關稅稅率，但對部分企業仍可能提供一定彈性處理，引發南韓政府與產業界的高度關注。

就在上周，南韓已率先針對汽車產業祭出緊急支援措施，目的是緩解美國高關稅可能對該國汽車出口造成的衝擊。該方案除包含對汽車產業的財務援助外，亦提供稅務減免與補貼，藉以刺激內需，同時承諾將與美方展開協商，拓展海外市場以分散風險。