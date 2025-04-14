日本山口縣山區2個月地震1300次　專家觀測「震源變淺」：不尋常

▲日本山口縣山區、萩市郊外2個月內頻繁發生1300次地震，且震源深度不斷變淺。（圖／翻攝Google地圖）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日本山口縣北部及萩市郊外山區，近兩個月來地震頻率增加。據日本媒體《RCC NEWS》報導，今年2月以來，山口縣山地部分地區的地震活動異常頻繁，至今已經觀測到超過1300次微小地震。這些地震雖然震度不大，人們無法感覺到，但背後的原因引發了專家們的高度關注。

這些地震主要集中在山口縣北部、萩市郊外。據RCC氣象中心的氣象預報員岩永哲表示，從氣象廳的網站上可以看到，萩市郊外區域出現了大量小圓點，顯示該地區接連發生小地震。特別是最近一個月來，地震次數顯著增加。

京都大學防災研究所的西村卓也教授指出，這些地震活動可能與地下「像水一樣的流體」移動有關。該地區周圍有多條活動斷層和活火山，這些因素可能共同作用，導致了這些不尋常的地震活動。

報導指出，3月中旬以來，山口縣每天都有數十次小地震發生，儘管規模最大僅達芮氏1.8級，幾乎無法被人察覺，但這些地震引起了京都大學防災研究所西村卓也教授的關注。

西村教授指出，這些微小地震的震源深度在山口縣過去未曾發生地震的深度之間，約30公里至25公里，「震源深度最初從40公里逐漸變淺至約25公里，之後在25至30公里之間移動。水平位置也顯示從西向東移動的趨勢」。

這些地震可能與地下深處的流體上升有關。西村教授解釋，「這些移動可能是地下深處的流體上升到較淺的地方，並伴隨這些移動引發地震。」

去年1月在石川縣能登半島發生的地震中，西村教授的研究捕捉到震源附近的活斷層在地震發生前，流體從地下深處上升至地表附近，這可能刺激了活斷層，導致地震發生。

此次，微小地震頻發的區域周邊存在多條活斷層，此外，中國地方僅有的兩座活火山之一的阿武火山群也位於此地。據悉，日本的中國地方包含現今的鳥取縣、島根縣、岡山縣、廣島縣、山口縣等5個縣。

西村教授表示，「目前尚不清楚這些活動未來會如何發展。即使流體移動與之相關，考慮到目前震源的位置和深度，不太可能引發大地震。」

然而，西村教授也提醒，如果震源進一步變淺，或觀測到與地震相關的地殼變動，那麼就有必要更詳細地調查這些活動與更大地震或火山活動之間的關係。