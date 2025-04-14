跟團玩日本讚「睡好吃好」！過來人點頭　曝2狀況：一定選跟團

▲網友去日本跟團玩得很開心。（示意圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

許多台灣人喜歡到日本旅遊，尤其是自由行方便又自在，加上日幣貶值，買東西毫不手軟，不過有網友表示，前陣子跟家人去日本旅遊，選擇跟團，住得不錯也吃得很滿足，沒有大家所說的那麼雷，費用跟自由行差不多，而且長輩也玩得很開心，「為什麼大家還是說自由行屌打跟團？」貼文掀起討論。

有網友在PTT發文，「去日本跟團，有比自由行差嗎？」許多人都說自由行比跟團好，但他這次帶家人跟團玩日本十分滿意，住宿與餐飲都很不錯，「遊覽車載到目的地，不用一直走到死」，而且與朋友的自由行費用相比，跟團的花費並沒有比較貴，無腦跟著導遊走，不用做功課，長輩也玩得開心。

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對此，網友提到帶長輩、玩偏遠地區，一定選跟團，「有長輩絕對是跟團 」、「帶長輩最好跟團，不然會被罵死」、「跟團也有高級團」、「跟團唯一缺點是無法去吃小店，但其實不少團都有保留半天或整天自由活動」、「看地點阿，你去北海道破冰船當然就跟團」、「看去哪裡，比較偏遠一點，跟團交通不用煩惱」、「看景點就跟團，買東西就自由行」、「有些景點交通真的不方便，坐遊覽車爽爽」。

喜歡自由行的人則表示，「自由行想去哪吃，比較悠哉體驗日本生活」、「自由行的好處是可以自己決定去哪，有些景點交通真的不方便，坐遊覽車爽爽吃什麼，待多久，性質不同」、「如果只是要吃吃喝喝買東西，自助比較方便」、「跟團要早起出發實在不行」、「喜歡自由行，不用配合別人時間」、「可以隨時更改行程，完勝」、「自由行累了，就改行程睡到自然醒啊」。