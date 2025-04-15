祖克柏抱川普大腿沒用！Meta反壟斷案開庭　恐出售IG、WhatsApp

▲臉書創辦人暨執行長祖克柏並未如願與川普政府交好。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國社群媒體巨擘Meta反壟斷案於美東時間14日正式開庭審理，Meta面臨聯邦政府嚴厲指控，指其以壟斷手段收購Instagram與WhatsApp，藉此消滅潛在競爭者，違反美國反壟斷法規。

這起由聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission, FTC）於2020年發起的訴訟案，為美國政府過去十多年來對科技巨頭提出的少數重大法律行動之一，若最終裁定Meta違法，該公司可能面臨被迫出售Instagram與WhatsApp的處分。這兩款應用程式自被Meta併購後迅速成長，如今已成為全球主流通訊與社群平台。

開庭地點為華盛頓特區聯邦地區法院，主審法官為波斯博格（James Boasberg），他亦負責審理另一宗涉及白宮引用戰時法律驅逐委內瑞拉移民的高度受關注的政治案件。

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）近來屢次造訪白宮，傳出希望能與美國總統川普（Donald Trump）私下達成和解；然而聯邦貿易委員會主席佛格森（Andrew Ferguson）對此傳聞明確否認，並表示，「如果發生這樣的事情，我會非常驚訝。」

法庭文件顯示，祖克柏本人及前營運長桑德柏格（Sheryl Sandberg）都將出庭作證。此外，預計也有多位業界競爭對手高層作證，整場庭審預估將持續至少8周。