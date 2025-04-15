　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

祖克柏抱川普大腿沒用！Meta反壟斷案開庭　恐出售IG、WhatsApp

▲臉書創辦人暨執行長祖克柏試圖與川普政府交好失敗。（圖／達志影像／美聯社）

▲臉書創辦人暨執行長祖克柏並未如願與川普政府交好。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國社群媒體巨擘Meta反壟斷案於美東時間14日正式開庭審理，Meta面臨聯邦政府嚴厲指控，指其以壟斷手段收購Instagram與WhatsApp，藉此消滅潛在競爭者，違反美國反壟斷法規。

這起由聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission, FTC）於2020年發起的訴訟案，為美國政府過去十多年來對科技巨頭提出的少數重大法律行動之一，若最終裁定Meta違法，該公司可能面臨被迫出售Instagram與WhatsApp的處分。這兩款應用程式自被Meta併購後迅速成長，如今已成為全球主流通訊與社群平台。

開庭地點為華盛頓特區聯邦地區法院，主審法官為波斯博格（James Boasberg），他亦負責審理另一宗涉及白宮引用戰時法律驅逐委內瑞拉移民的高度受關注的政治案件。

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）近來屢次造訪白宮，傳出希望能與美國總統川普（Donald Trump）私下達成和解；然而聯邦貿易委員會主席佛格森（Andrew Ferguson）對此傳聞明確否認，並表示，「如果發生這樣的事情，我會非常驚訝。」

法庭文件顯示，祖克柏本人及前營運長桑德柏格（Sheryl Sandberg）都將出庭作證。此外，預計也有多位業界競爭對手高層作證，整場庭審預估將持續至少8周。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
罷雙吳四騎士、領銜人涉幽靈連署　6被告交保限制出境
川普暗示豁免汽車零組件關稅！美4大指數收漲　台積電ADR跌近
快訊／台中民宅凌晨3死惡火　母緊抱2幼女燒到碳化

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

紐時：中美如「膽小鬼遊戲」　習近平比川普更有底氣

川普擬加徵半導體進口關稅　美商務部展開調查

蘋果暫躲過關稅一劫　川普曝和庫克談過：最近還幫助過他

祖克柏抱川普大腿沒用！Meta反壟斷案開庭　恐出售IG、WhatsApp

美國加州聖地牙哥郡發生淺層地震 USGS：規模5.2

考慮豁免「汽車零件」關稅　川普：我是很有彈性的人

川普暗示豁免汽車零組件關稅！美4大指數收漲　台積電ADR跌近1％

關稅戰升溫！習近平會越共總書記　 籲共同反對「單邊霸凌」

川普要跪了？　前大使介文汲預言「30天後必向中國求和」

快訊／輝達宣布在美國打造5000億美元AI基建　川普曝關鍵原因

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

#舉重 槓鈴撞牆破大洞　她看直接傻眼拿筆簽名紀念

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

【載具富翁】印載具紋身貼去便利商店實測大成功！

【徵未來兒媳婦】爸搞笑列各種優點XD

【婚前VS.婚後】重溫老婆婚前穿搭 老公見反差超大笑翻

#國道 白車疑未減速追尾名車　車頭全撞毀...目擊駕駛驚叫

正妹媽深情唱蔡健雅《Beautiful Love》 結尾撩頭髮太美惹！

【泰格與雪兒】牡羊座藏不住

【所以Cindy是誰】女友考2個陷阱題...差點逼瘋男友XD

紐時：中美如「膽小鬼遊戲」　習近平比川普更有底氣

川普擬加徵半導體進口關稅　美商務部展開調查

蘋果暫躲過關稅一劫　川普曝和庫克談過：最近還幫助過他

祖克柏抱川普大腿沒用！Meta反壟斷案開庭　恐出售IG、WhatsApp

美國加州聖地牙哥郡發生淺層地震 USGS：規模5.2

考慮豁免「汽車零件」關稅　川普：我是很有彈性的人

川普暗示豁免汽車零組件關稅！美4大指數收漲　台積電ADR跌近1％

關稅戰升溫！習近平會越共總書記　 籲共同反對「單邊霸凌」

川普要跪了？　前大使介文汲預言「30天後必向中國求和」

快訊／輝達宣布在美國打造5000億美元AI基建　川普曝關鍵原因

紐時：中美如「膽小鬼遊戲」　習近平比川普更有底氣

大學擺攤「連署罷免」爭議　教育部長：尊重學生言論自由

中越緊相握！簽署45份合作文件　習近平首訪越南「鞏固」政治互信

川普擬加徵半導體進口關稅　美商務部展開調查

川普健檢報告曝　醫點出關鍵數據：比很多台灣人還漂亮

貴婦奈奈的「機智逃亡生活」直擊　撿別人不要的來用

蘋果暫躲過關稅一劫　川普曝和庫克談過：最近還幫助過他

貴婦奈奈遭黑白兩道追殺　網紅始祖淪亡命之徒

張員瑛「天價髮絲」成最強資產　新身份拿下Dyson韓國品牌大使

貴婦奈奈與黃博健關係生變　3個字曝現況

#國道 白車疑未減速追尾名車　車頭全撞毀...目擊駕駛驚叫

國際熱門新聞

赴韓旅遊注意！日本「止痛神藥」不能帶

美飛機墜毀6死！罹難者全是高學歷菁英

輝達宣布：在美建設16兆AI基礎設施

輝達宣布在美投資5000億　川普曝原因

日本山區2個月地震1300次　專家：不尋常

前大使介文汲預言：川普30天後必向中國求和

西班牙漁民捕獲6.7公尺海地巨獸！　專家驚曝是「瀕危」姥鯊

凱蒂佩芮要上太空了　火箭21：30發射

性侵逾百位女病患　兒科醫師要賠16億元

川普暗示豁免汽車零組件關稅！美4大指數收漲　台積電ADR跌近1％

習近平會越共總書記　 籲共同反對「單邊霸凌」

面試早到25分鐘被刷掉　原因曝光

雙子座川普：關稅戰為何朝令夕改？

考慮豁免「汽車零件」關稅　川普：我是很有彈性的人

更多熱門

相關新聞

川普暗示豁免汽車零組件關稅！美4大指數收漲　台積電ADR跌近1％

川普暗示豁免汽車零組件關稅！美4大指數收漲　台積電ADR跌近1％

美國總統川普14日表示，考慮對汽車及零件進口的25％關稅進行部分豁免，讓車廠有更多時間調整供應鏈、轉向美國本土製造。此消息公布後，美股四大指數全面收高。

習近平會越共總書記　 籲共同反對「單邊霸凌」

習近平會越共總書記　 籲共同反對「單邊霸凌」

前大使介文汲預言：川普30天後必向中國求和

前大使介文汲預言：川普30天後必向中國求和

輝達宣布在美投資5000億　川普曝原因

輝達宣布在美投資5000億　川普曝原因

美飛機墜毀6死！罹難者全是高學歷菁英

美飛機墜毀6死！罹難者全是高學歷菁英

關鍵字：

祖克柏川普臉書MetaInstagramWhatsApp壟斷北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

雲林男西濱逆向飆撞轎車畫面曝　倒地當場慘死

赴韓旅遊注意！日本「止痛神藥」不能帶

歌手JJJ病逝　經紀公司悲痛證實

林明佐自爆腫瘤已轉移　強切恐終身癱瘓

美飛機墜毀6死！罹難者全是高學歷菁英

NBA太陽開除去年才簽16億合約教頭

涉連署造假遭約談+1　罷免吳思瑤召集人賴苡任被調查局帶回

家裡超窮！大學打工「每天30元吃飯」　她逆轉進台積電

輝達宣布：在美建設16兆AI基礎設施

獨／台灣最神祕兇殘黑幫頭子落網

貴族高三生狂揍人手脫臼送醫　學弟被打竟晾一邊

陸配亞亞：兒子上課糾正老師「去大陸不是出國」

輝達宣布在美投資5000億　川普曝原因

日本山區2個月地震1300次　專家：不尋常

台中惡火母緊抱2幼女燒到碳化

更多

最夯影音

更多

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

#舉重 槓鈴撞牆破大洞　她看直接傻眼拿筆簽名紀念

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

【載具富翁】印載具紋身貼去便利商店實測大成功！

【徵未來兒媳婦】爸搞笑列各種優點XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面