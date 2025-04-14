臉書被爆「審查台港內容」　祖克柏被請去美國會作證

▲臉書又被爆出爭議，祖克柏將赴國會作證。（資料照／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

臉書（Facebook）被爆料，審查台灣與香港使用者的熱門內容，助攻中國發展人工智慧（AI），不惜危害美國國家利益。母公司Meta董事長兼CEO祖克柏（Mark Zuckerberg）已經被請至國會，針對所有指控宣誓作證。

臉書前全球政策總監溫恩-威廉斯（Sarah Wynn-Williams）任職於2011年至2017，她9日在參議院作證表示，祖克柏為了中國市場的豐厚利潤，不僅與共產黨合作，甚至親自設計、實施臉書審查工具。

只要台港貼文瀏覽次數破萬，審查工具就會自動將其提交給「總編輯」。該工具不但曾經適用於台港，也經過中共官員測試，給予「需要修改」、「需要加入這項功能」等建議。

此外，臉書背叛美國使用者與北京異議人士，願意把中國及香港使用者的資料交給中共，並且計畫在中國設置網路連接點（PoP）伺服器，讓中共得以獲取存放在這些伺服器上的美國使用者個資。

溫恩-威廉斯也作證表示，臉書向共產黨官員介紹AI科技，使其能夠有效與美國競爭。此外，Meta自家研發的AI科技，也已經被用於中國軍事用途。

參議院犯罪與反恐小組委員會主席、共和黨籍聯邦參議員霍利（Josh Hawley）11日致函祖克柏，請他到國會宣誓作證，因為社會大眾有權「了解臉書的真相」，「聽見你對於這些嚴重指控的回應」，尤其考量到這些指控已經涉及美國國家安全。

霍利也直指，臉書曾經對國會撒謊，否認限制異議人士、中國富商郭文貴的臉書帳號。一名臉書高層曾在宣誓後對國會表示，此舉只是「按照政策行事」，但9日聽證會上公布證據顯示，臉書是在北京施壓之下，才限制郭文貴的帳號。