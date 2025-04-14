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高雄觀光人次全國第1遭疑膨風！被酸「什麼嘴臉」　高閔琳回擊了

▲▼高雄去年觀光人次全國第一，遭國民黨議員質疑灌水。（圖／翻攝自高閔琳臉書）

▲高雄去年觀光人次全國第一，遭國民黨議員質疑灌水。（圖／翻攝自高閔琳臉書）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市政府去年觀光人次6923萬人次，且連續2年獲全國第一。日前，國民黨市議員白喬茵、邱于軒於議會質詢時，質疑市府膨風灌水，觀光局長高閔琳捍衛市府立場，遭嗆「什麼嘴臉」。高閔琳今(14日)表示，事實不需要膨風，觀光人次統計方法全國通用標準一致，「高雄進步得罪了誰？」莫要打擊市府同仁的士氣，真金不怕火煉。

高閔琳表示，過去高雄常被批評為文化沙漠、又老又窮，觀光發展也備受詬病。然而，近年來高雄城市發展不斷進步，更獲得外界與國際肯定，但過去治理國家時讓產業重北輕南、造成高雄發展遲緩部分人士，卻拿預算充沛的縣市成績，來羞辱高雄又老又窮。在高雄獲得各界肯定時，卻要睜眼說瞎話，攻擊高雄的觀光一定是膨風灌水。

▲▼吉伊卡哇,兔兔,烏薩奇,小八,chiikawa,冬日遊樂園。（圖／記者許宥孺攝）

▲2025高雄冬日遊樂園創下超過600萬參觀人潮，帶進逾100億觀光產值。（資料圖／記者許宥孺攝）

「承認『陳其邁市長與觀光局高閔琳局長』，就是做得比『韓國瑜前市長與潘恆旭前局長』好，而且好太多，很難嗎？」高閔琳強調，高雄市2024年觀光人次達6923萬，此數據是依據交通部觀光署觀光遊憩據點統計，高雄連續2年位居全國第一，絕無灌水，皆採用觀光署的統一標準，以「人次」計算，只要在觀光遊憩據點範圍內，進出並停留一定時間即記錄一次，此統計方式為全國通用，甚至國際間也採用人次作為統計依據。

高閔琳無奈的指出，過去台北市、台中市觀光人次居冠時，部分「高雄人」欣然接受別人得第一，如今高雄獲得第一，卻說高雄美化膨風、市府欺騙市民。她不解，為何只要高雄進步、陳其邁市長做得好，部分人士就感到芒刺在背、全身不舒服。

高閔琳強調，高雄觀光發展的進步有目共睹，從觀光活動人潮、夜市商圈百貨的熱絡程度，以及高雄業者與外縣市業者的感受比較，都可窺知一二。如果高雄觀光做很差，那她也不解，為什麼台中市、花蓮縣、雲林縣等縣市政府單位也紛紛前來高雄考察交流，是公費來玩？還是自費來玩？

▲高雄,高雄市景,高雄港景,高雄港,大港橋,85大樓,高雄流行音樂中心 。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄連續2年全國觀光人次第一名 。（圖／記者許宥孺攝）

高閔琳反酸，質疑高雄觀光人次灌水者，應一併質疑過去觀光人次也領先的台中市與台北市。同時，也應質疑《天下雜誌》、《遠見雜誌》高雄觀光滿意度全國第一的調查評比，以及國際訂房平台Agoda將高雄列為亞洲CP值最高、Klook將高雄列為全球新興旅遊目的地，更應質疑高雄舉辦的活動屢獲國際獎項的肯定。

▲▼高雄去年觀光人次全國第一，遭國民黨議員質疑灌水。（圖／翻攝自高閔琳臉書）

▲針對觀光人次遭質疑，高閔琳數度強調經得起考驗。（圖／翻攝自高閔琳臉書）

有議員嗆她「你這麼什麼嘴臉！什麼德性」，試圖羞辱她與市府團隊，並刻意剪接質詢片段創造網路聲量，高閔琳對此強調，她僅是就事論事據理力爭，6923萬觀光人次的背後，是無數公務同仁及觀光產業業者共同努力的成果，對於惡意的人身攻擊與抹黑，她難以認同。「真金不怕火煉，不怕屎丟髒水潑，是塊金子，不管到哪裡都會閃閃發光。」

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