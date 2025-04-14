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獨／小姐險遭帶進摩鐵硬上！酒店經紀「玩命救援」被開危險駕駛

▲▼ 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲公關小姐向經紀發出的求救訊息，表示酒客強行要帶去汽車旅館 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名酒店經紀為了搶救被男客帶出場的小姐，雖然在摩鐵前及時攔下，卻接獲員警當場告發「危險駕駛」，他表示有跟警方陳述為了救人、也出示相關求救簡訊，但員警仍然開出告發單，他最後填寫異議單；記者求證該分局，分局表示已經重新檢視相關畫面，將危險駕駛改為一般違規告發。

這起案件發生在13日凌晨4點多，一名酒店經紀接獲旗下小姐發簡訊求救，這名小姐說另外一位女公關被酒客堅持帶出場，而且違反女公關意願，要強制帶往汽車旅館，女公關雖然明確表示自己沒有做S，但這名酒客「性」致高昂，所以透過通訊軟體向經紀求救，請他「快點來救」，同時沿路通報情況以及位置，最後在汽車旅館前順利攔下，沒讓女公關發生意外。

但這名經紀沒想到的事，就在他抵達汽車旅館時，後面也跟來警察，原來員警在巡邏時發現他車速過快，同時連闖2個紅燈，所以一路尾隨要盤查開單，這名經紀非常客氣向員警解釋原因，這名經紀說：「我也是好聲好氣的跟警察說，我們是因為有事情原由的發生，所以才會趕去，不希望狀況變得很不好，我甘願接受闖紅燈的紅單，後來警方聽不下去，堅持要開危險駕駛，我覺得十分不合理」，所以當下才會向警方表示要填寫異議表。

▲▼ 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲公關小姐向經紀發出的求救訊息，表示酒客強行要帶去汽車旅館 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼ 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲這名經紀當下填寫異議表，並表示「有小姐人身安全問題」 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者多次向這名經紀確認「警察有知道你是來救人的嗎」？這名經紀非常肯定的說：「警察那邊有非常確定的知道我是來救人的，當下也是跟疑似兩個男客人也確認過有這件事。」面對警方開出的危險駕駛，這名經紀委屈的說：「我承認自始至終都是我的錯，我承認，但是我是有目的，為了救人而去，如果有女孩子被性侵了，或是後面被帶進汽車旅館發生什麼事情，而且帶進去後，我們也沒辦法進到汽車旅館，難道要眼睜睜看著女孩子出事？這個部分誰要來承擔？」

轄區警方坦承有此事，進一步說明：「員警為求慎重，於同日5時許返所後立即檢視行車記錄器及秘錄器影像，確認蒐證不足，立即更改製單事由為同法第53條1項1款闖紅燈及第48條1項2款不遵號誌標線行駛。另外本案本分局也將致電這位民眾，說明警方最後舉發的違規事實是闖紅燈和未依號誌行使，將以雙掛號郵件寄出。也告知他當日如有緊急事由，除可提供相關佐證予警方申訴，警方再審核是否符合撤單要件。」

根據道路交通管理處罰條例43條認定，汽車駕駛人駕駛汽車有危險行為時，處新臺幣3千元以上3萬6千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，同時吊扣假使執照6個月。

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