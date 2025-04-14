高雄黃線臨停彎成陷阱！機車停一排全遭拖吊　10車主慘噴新台幣

記者賴文萱／高雄報導

高雄輕軌成圓後，有鑒於大順路沿線商家仍有上下客貨需求，高雄市政府於沿線多處人行道所挖彎設置「臨停區」，繪有禁止停車標線（黃線）。不過，不少車主將其誤當成停車格使用，警方13日晚間進行掃蕩，一口氣拖吊10輛機車，除違停將開罰新台幣600元之外，還得支另拖吊費200元及半天保管費25元，民眾務必留意。

▲黃線臨停彎成陷阱！機車停一排全遭拖吊。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據網路社群「社會事新聞影音」曝光的一則影片，一名騎士將機車停放在大順三路109巷口旁的黃線臨停區，不料，遭到警方取締違規進行拖吊，他不滿拿起手機錄下過程，直呼政府執法人員說拖吊就拖吊，接著將鏡頭轉向一旁黃線車格質疑，「這裡啦、這排啦，這叫做黃線啦，這塊格子是要糟蹋誰啦！」

▲車主抱怨黃線臨停彎糟蹋人。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，警方解釋，輕軌成圓後，因應大順路沿線商家仍有上下客貨需求，因此沿線多處人行道所挖彎設置「臨停區」，繪有禁止停車標線（黃線）供用路人臨停上下客、裝卸貨使用。依據道路交通標誌標線號誌設置規則第168條規定：「黃線之禁停時段為每日07時至20時。」，依規定不得於該處違規停車。

▲黃線臨停彎不可違規停車，警方掃蕩拖吊。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市警局交通大隊與市府委外民營拖吊車，13日19時巡查至苓雅區大順三路109巷旁，發現有10輛機車違規黃線停車，員警遂依道路交通管理處罰條例第56條1項4款「在設有禁止停車標線處所停車」舉發取締，並對該車執行拖吊移置。

機車違停拖吊部分，除將開罰車主違停罰款600元外，取車時還得另外支付拖吊費200元，以及半天保管費為25元，一共825元。交通大隊呼籲，輕軌沿線車輛眾多，交通往來頻繁，請民眾切勿違規停車，以免妨害交通順暢，並保障通行安全。